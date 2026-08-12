Avrupa'da 27 yıl sonra Güneş tutulması. 2 dakikalık karanlık

Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü Kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk Güneş tutulmasına tanıklık etti.



Ülkede güneş tutulmasının kısmi evresi yerel saatle yaklaşık 19.30'da başlarken, tam tutulma bölgeye göre yaklaşık 20.27 ile 20.33 arasında gerçekleşti. Tam tutulma bazı bölgelerde iki dakikaya yaklaşan sürelerle izlendi.

Gijon, Santander ve Bilbao gibi kuzey kentlerinde tam tutulma gözlemlenirken, başkent Madrid'de Güneş'in yaklaşık yüzde 99'u Ay tarafından örtüldü. Madrid'de tutulmanın en yüksek seviyesine yerel saatle 20.32 civarında ulaşıldı.



İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. İspanya’da 2 Ağustos 2027'de bir başka tam güneş tutulmasının görülmesi bekleniyor.