Avrupa'da 27 yıl sonra Güneş tutulması. 2 dakikalık karanlık
12.08.2026 22:01
Son Güncelleme: 12.08.2026 23:01
Avrupa 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulmasına tanık oldu. Ay'ın Güneş ile Dünya'nın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü.
2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün akşam saatlerinde gerçekleşti.
Avrupa'nın bazı noktalarında Güneş tamamen Ay'ın arkasında kalırken, daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Tutulma Türkiye'den izlenemedi.
Avrupa 27 yıl sonra tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Önce İzlanda, Rusya, İspanya, Arnavutluk ve son olarak Vatikan gündüz vakti karanlığa büründü.
İSPANYA'DA 114 YIL SONRA İLK GÜNEŞ TUTULMASI
Tutulmanın yarattığı en büyük heyecan İspanya'daydı. Çünkü Kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk Güneş tutulmasına tanıklık etti.
Ülkede güneş tutulmasının kısmi evresi yerel saatle yaklaşık 19.30'da başlarken, tam tutulma bölgeye göre yaklaşık 20.27 ile 20.33 arasında gerçekleşti. Tam tutulma bazı bölgelerde iki dakikaya yaklaşan sürelerle izlendi.
Gijon, Santander ve Bilbao gibi kuzey kentlerinde tam tutulma gözlemlenirken, başkent Madrid'de Güneş'in yaklaşık yüzde 99'u Ay tarafından örtüldü. Madrid'de tutulmanın en yüksek seviyesine yerel saatle 20.32 civarında ulaşıldı.
İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. İspanya’da 2 Ağustos 2027'de bir başka tam güneş tutulmasının görülmesi bekleniyor.
İngiltere'nin Başkenti Londra'da tarihi mekanlarla tutulma görsel şölen oluşturdu.
TURİST AKINI OLDU
Avrupa tutulma ile birlikte ciddi bir turist yoğunluğu yaşadı. İspanya'da hükümet, yaklaşık 450.000 ek turistin ekonomiye 347 milyon euro katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor.
Buna karşın, Güneş enerjisi üretimi de gün içerisinde yaşanan karanlıktan dolayı azaldı. Elektrik piyasalarında fiyatların megavatsaat başına 460 euro seviyesine çıktığı düşünülüyor.
NASA CANLI YAYINLADI
NASA ise tutulmayı canlı olarak yayınladı. O anlarda tam tutulma net olarka görüldü.
Almanya'nın birçok kentinde güneş tutulmasını izlemek isteyenler, tarihi mekanlara, açık alanlara ve parklara akın etti.
Başkent Berlin'de Güneş’in yüzde 85’i Ay tarafından örtülürken, bu oran ülkenin güneybatısındaki Freiburg kentinde yüzde 90’a ulaştı.
İzlanda'da 1954'ten bu yana ülkede görülen ilk tam güneş tutulması gerçekleşti.
Tutulma, ülkenin batısındaki Westfjords, Snaefellsnes Yarımadası ve başkent Reykjavik'in de bulunduğu bölgelerde tam olarak gözlemlendi.
Reykjavik'te güneş tutulması yerel saatle 16.47'de başlarken, tam tutulma 17.48'de başladı ve yaklaşık bir dakika sürdü. İzlanda'nın batısındaki bazı bölgelerde tam tutulma süresi 2 dakikayı aştı.