Avrupa'da aşırı sıcaklar 10 binden fazla can aldı

Avrupa ülkeleri, haziran ayının sonlarında kıtanın batısını etkisi altına alan rekor kırıcı sıcak dalgası esnasında 10 binden fazla ek ölümün yaşandığını bildirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen bir ağ olan EuroMOMO tarafından yayımlanan verilere göre, bu can kayıplarının büyük çoğunluğu (9 binden fazlası) 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluşuyor.

Aşırı sıcaklar; sıcak çarpmasına yol açarak ya da kalp-damar ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyerek ölümlere neden olabiliyor. Yaşlılar ise bu süreçte en savunmasız kesimlerin başında geliyor.

EuroMOMO verilerini derleyen Danimarka Statens Serum Institut bünyesinde Kıdemli Hekim olarak görev yapan Lasse Vestergaard, Reuters'a verdiği demeçte "Yılın bu zamanında böyle bir ek ölüm oranı görülmesi olağan dışı. Bu gerçekten çok yüksek bir oran." dedi.

Vestergaard ayrıca "Bu yüksek ek ölüm oranını aşırı sıcaklar dışındaki bir etkenle açıklamak zor" ifadesini ekledi.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı haziran sonundaki sıcak dalgasının "neredeyse imkansız" olacağını belirtiyor.

Küresel ısınma, bu tür sıcak dalgalarını daha sık ve daha yoğun hale getiriyor.