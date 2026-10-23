Avrupa'da çifte baskı. Enerji faturası kabardı, istihdam durma noktasına geldi

İran ve Yemen savaşlarının etkisiyle artan enerji, akaryakıt ve ulaşım giderleri, Avro Bölgesi'ndeki girdi maliyetlerinin üst üste ikinci ayda da hızlanmasına neden oldu.

Şirketler maliyet baskısına rağmen satış fiyatlarını eylül ayına kıyasla daha yavaş artırdı; bu eğilim kâr marjlarının daraldığını ortaya koydu.

Capital Economics analisti Harry Chambers, imalatçıların yükselen enerji fiyatlarının baskısını hissetmeyi sürdürdüğünü ancak henüz belirgin bir ikinci tur etkinin görülmediğini, bunun Avrupa Merkez Bankası açısından rahatlatıcı bir işaret olduğunu savundu.

Reuters'ın bu ayın başlarında düzenlediği ankete göre, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin neredeyse iki katı seviyesinde seyretmesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında yüzde 2,50 düzeyindeki mevduat faizini sabit tutması, aralık ayında ise 25 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.

İngiltere'de ise PMI verileri, şirket faaliyetlerinin şubat ayından bu yana en güçlü dönemini yaşadığını gösterdi.

Resmi veriler artan yakıt fiyatlarının hanehalkı bütçelerini eritmesi nedeniyle İngiliz tüketicilerin harcamalarını kıstığını ortaya koyarken pazar araştırma şirketi GfK, tüketici güveninin ekim ayında Kovid-19 pandemisinin ilk döneminden bu yana görülen en sert aylık düşüşü kaydettiğini açıkladı.