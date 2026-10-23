Avrupa'da çifte baskı. Enerji faturası kabardı, istihdam durma noktasına geldi
23.10.2026 13:28
Avro Bölgesi'nde özel sektör büyümesi ekimde son dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Avro Bölgesi'nde özel sektör büyümesi, ekim ayında son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.
Enerji kaynaklı maliyet artışları ile Fransa'daki siyasi ve mali çalkantıların tetiklediği daralma, bölge genelindeki ekonomik ivmeyi aşağı çekti.
S&P Global tarafından hazırlanan Avro Bölgesi Öncü Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylüldeki 53,1 seviyesinden ekimde 51,9'a indi.
Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin tamamının beklentisinin altında kalan bu veri, haziran ayından bu yana kaydedilen en zayıf büyüme temposuna işaret etti.
Ankette endeksin 52,7 düzeyine sınırlı bir gerileme göstermesi öngörülüyordu.
Oxford Economics bünyesinde görev yapan Rory Fennessy, Reuters'a verdiği demeçte, Avro Bölgesi ekonomisinin ilkbahar ve yaz aylarında beklentileri aştığını hatırlatarak ekim ayı öncü PMI verilerinin ekonomik güvenin daha ne kadar iyileşebileceğine dair beklentileri soğuttuğunu belirtti.
Fennessy, mali tablonun bozulmasıyla birlikte hükümetin borçlanma maliyetlerinin yeniden sıçradığı Fransa'daki istikrarsızlığın, bölge genelindeki görünümü ağır biçimde baskıladığını kaydetti.
FRANSA'DA EKONOMİK FAALİYET DARALDI, ALMANYA'DA BÜYÜME İVME KAYBETTİ
Fransa'da ticari faaliyetler ekim ayında beklentilerin aksine küçüldü. Ankete katılan işletmeler; mal ve hizmet talebindeki sert düşüşü, artan siyasi belirsizliğe ve ekonomik baskılara bağladı.
Ülkede ilkbaharda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sokak protestoları siyasi gerilimi tırmandırırken, yatırımcıların kamu maliyesinin düzeltilmesine ilişkin endişeleri son haftalarda Fransa hükümetinin borçlanma maliyetlerinde sıçramaya yol açtı.
Fransa'da ticari güven, pandemi dönemi hariç tutulduğunda 2012 yılından bu yana en düşük düzeyine indi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da da özel sektör büyümesi ivme kaybetti.
Bölge genelinde iş dünyasının güveni son beş ayın en düşük seviyesine gerilerken en sert düşüş imalat sektöründe görüldü.
ENERJİ MALİYETLERİ TIRMANIRKEN KÂR MARJLARI DARALIYOR
İran ve Yemen savaşlarının etkisiyle artan enerji, akaryakıt ve ulaşım giderleri, Avro Bölgesi'ndeki girdi maliyetlerinin üst üste ikinci ayda da hızlanmasına neden oldu.
Şirketler maliyet baskısına rağmen satış fiyatlarını eylül ayına kıyasla daha yavaş artırdı; bu eğilim kâr marjlarının daraldığını ortaya koydu.
Capital Economics analisti Harry Chambers, imalatçıların yükselen enerji fiyatlarının baskısını hissetmeyi sürdürdüğünü ancak henüz belirgin bir ikinci tur etkinin görülmediğini, bunun Avrupa Merkez Bankası açısından rahatlatıcı bir işaret olduğunu savundu.
Reuters'ın bu ayın başlarında düzenlediği ankete göre, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin neredeyse iki katı seviyesinde seyretmesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında yüzde 2,50 düzeyindeki mevduat faizini sabit tutması, aralık ayında ise 25 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.
İngiltere'de ise PMI verileri, şirket faaliyetlerinin şubat ayından bu yana en güçlü dönemini yaşadığını gösterdi.
Resmi veriler artan yakıt fiyatlarının hanehalkı bütçelerini eritmesi nedeniyle İngiliz tüketicilerin harcamalarını kıstığını ortaya koyarken pazar araştırma şirketi GfK, tüketici güveninin ekim ayında Kovid-19 pandemisinin ilk döneminden bu yana görülen en sert aylık düşüşü kaydettiğini açıkladı.
İSTİHDAM DURMA NOTKASINA GELDİ, İHRACAT SİPARİŞLERİ TOPARLANIYOR
Talep açısından temel gösterge sayılan yeni siparişler, mevcut dört aylık genişleme sürecinin en düşük artışını kaydetti.
Hem imalat hem de hizmet sektörleri yeni siparişlerde sınırlı kazanımlar sağladı.
Diğer yandan yeni ihracat siparişleri, yaklaşık 4,5 yıllık kesintisiz aylık gerilemenin ardından üst üste üçüncü ayda da yükselerek toparlanma işareti verdi.
Öncü hizmet sektörü PMI verisi iki ayın en düşük seviyesine gerilerken bileşik endekse katkı sağlayan imalat üretimi alt endeksi son dört ayın en düşük düzeyine indi.
Avro Bölgesi'nde istihdam artışı ekim ayında durma noktasına yaklaştı.
Önceki iki ayda kaydedilen sınırlı kazanımların ardından işe alımlar neredeyse yatay seyretti.
Hizmet sektöründeki istihdam artışı beş ayın en zayıf düzeyine inerken imalat sektöründeki bordrolu çalışan sayısı, iki aylık toparlanmanın ardından yeniden geriledi.