Avrupa'da doğalgaz fiyatları son beş ayın zirvesinde

Türkiye saatiyle 13.03 verilerine göre bu yükseliş yerini yüzde 3,5'lik düşüşe bıraktı ve fiyat megavatsaat başına 65,9 euroya ya da bin metreküp başına 807,3 dolara geriledi.

Avrupa'daki borsa doğalgaz fiyatlarının yükselişinde, Ortadoğu'daki çatışmaların sürmesi ve bölgeden yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının azalması etkili oluyor.

Reuters ajansının aktardığı veri analiz şirketi Kpler verilerine göre ABD ve İsrail'in İran ile süren savaşı, Basra Körfezi'ndeki kargo taşımacılığını sekteye uğrattı ve Katar'dan yapılan LNG sevkiyatını geçen yıla kıyasla yüzde 60'tan fazla azalttı.

Sınırlı LNG hacimleri için Asyalı alıcılarla artan rekabet, Avrupalı alıcılar açısından tedarik sorunlarına yol açtı.