Avrupa'da doğalgaz fiyatları son beş ayın zirvesinde
25.08.2026 14:01
Avrupa'da borsa doğalgaz fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Avrupa Birliği'ndeki düşük yeraltı depolama seviyeleri nedeniyle son beş ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Avrupa'da borsa doğalgaz fiyatları, Ortadoğu'da süren çatışmalar ve Avrupa Birliği (AB) genelindeki yeraltı depolama tesislerindeki düşük doluluk oranları nedeniyle ilkbahar başından bu yana görülen en yüksek seviyelere yükseldi.
AB'deki gaz depolama tesislerinin doluluk seviyesi, bu dönem için son yirmi yıla yakın sürenin en düşük düzeyine indi.
Hollanda merkezli TTF sanal ticaret noktasında işlem gören eylül vadeli doğalgaz sözleşmelerinin fiyatı 25 Ağustos Salı günü en yüksek seviyesinde yüzde 1,6 artarak megavatsaat başına 69,4 euroya çıktı.
Bu rakam, döviz piyasasındaki mevcut kur dikkate alındığında bin metreküp başına 849,4 dolara karşılık geldi.
Doğalgaz fiyatları en son 19 Mart tarihinde bu seviyede kaydedilmişti.
Türkiye saatiyle 13.03 verilerine göre bu yükseliş yerini yüzde 3,5'lik düşüşe bıraktı ve fiyat megavatsaat başına 65,9 euroya ya da bin metreküp başına 807,3 dolara geriledi.
Avrupa'daki borsa doğalgaz fiyatlarının yükselişinde, Ortadoğu'daki çatışmaların sürmesi ve bölgeden yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının azalması etkili oluyor.
Reuters ajansının aktardığı veri analiz şirketi Kpler verilerine göre ABD ve İsrail'in İran ile süren savaşı, Basra Körfezi'ndeki kargo taşımacılığını sekteye uğrattı ve Katar'dan yapılan LNG sevkiyatını geçen yıla kıyasla yüzde 60'tan fazla azalttı.
Sınırlı LNG hacimleri için Asyalı alıcılarla artan rekabet, Avrupalı alıcılar açısından tedarik sorunlarına yol açtı.
Bloomberg'in aktardığına göre 20 Ağustos itibarıyla Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisleri yalnızca yüzde 62 oranında doluydu.
Bu oran, verilerin tutulmaya başlandığı 2009 yılından bu yana mevsimsel bazda kaydedilen en düşük seviye oldu.
ING, Avrupa pazarına yönelik doğalgaz tedarikine ilişkin endişelerin artmaya devam ettiğini bildirdi.
Şirketin aktardığına göre AB'deki gaz depolama tesislerinin doluluk oranı halihazırda yüzde 63'ün biraz altında.
Bu seviye, yüzde 80 olan beş yıllık ortalamanın ve geçen yılın aynı döneminde görülen yaklaşık yüzde 76'lık doluluk oranının altında kalıyor.
Mevcut depolama hızlarıyla AB'nin ısıtma sezonu başlamadan önce yüzde 75'lik doluluk oranına ulaşmasının dahi zor olacağını belirten ING, bu tablonun doğalgaz fiyatlarının daha da yükselme olasılığını artırdığı uyarısında bulundu.
İthalattaki son eğilimler, Avrupalı alıcıların mevcut fiyatlardan ek LNG hacimleri satın alma konusunda acele etmediğini gösteriyor.
Kpler verilerine göre Avrupa temmuz ayında toplam 6,2 milyon ton LNG ithal etti ve bu miktar 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın analistleri de Ortadoğu kaynaklı tedarik kesintilerinin sürmesi halinde, Avrupa'daki mevcut gaz fiyatı artışının yeterli miktardaki LNG'yi Asya yerine Avrupalı alıcılara yönlendirmeye yetmeyeceğini değerlendiriyor.
Bankanın hesaplamalarına göre aralık vadeli doğalgaz fiyatlarının megavatsaat başına 100 euronun (bin metreküp başına yaklaşık 1225 dolar) üzerine çıkması gerekiyor.
Analistler, bölgenin sınırlı sayıdaki LNG kargoları için Asya ülkeleriyle rekabet edebilmesi ve AB'deki ısıtma sezonunu geçirmeye yetecek miktarda gaz stokunu depolarda yeniden oluşturabilmesi için bu artışın muhtemelen zorunlu olduğunu kaydetti.
Goldman Sachs analistleri, mevcut gaz fiyatlarıyla Avrupa'nın yaklaşan kışı geçirmek için gereken seviyelerde depoları dolduramayacağını bildirdi.
Analistler ayrıca Avrupa'da kış aylarının daha ılık geçmesi durumunda doğalgaz talebinin azalabileceğini ve bunun da yeraltı depolama tesislerindeki düşük stok seviyesini kısmen telafi edebileceğini belirtti.