Avrupa'da dördüncü sıcak dalgası orman yangınlarını yeniden körükleyebilir

Emniyet birimleri, bölgede son günlerde dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polisin verdiği bilgilere göre bu kişilerden biri tahliye edilen evlerden mücevher çalma şüphesiyle, ikisi Bordeaux'daki bir tahliye merkezinden gıda çaldıkları iddiasıyla, biri ise kendisini terapist olarak tanıtıp tahliye edilen kişilere ücretli seanslar sunduğu gerekçesiyle yakalandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 10 orman yangınının aktif kalmaya devam ettiğini bildirdi, ancak işlerin doğru yönde ilerlediğine dair iyimserliğini ifade etti.

Sanchez şunları kaydetti: "Şu anda çabalar, olası yeniden alevlenmeleri önlemek amacıyla diğer hususların yanı sıra yangını kontrol altına almaya ve etkilenen alanları soğutmaya yoğunlaşmış durumda."

Yetkililer iç kesimdeki Avila ve Madrid vilayetlerinde durumun iyileştiğini açıkladı. Ancak doğudaki Castellon'da çıkan yangın, hava koşullarının birden fazla noktada yeniden alevlenmeyi tetiklemesi sonucu 10 bin hektardan fazla alanı yaktıktan sonra kontrol dışı kalmayı sürdürdü.

Tahliye edilen yaklaşık 10 bin mahalle sakini Castellon'daki evlerine halen dönemedi.

Yerel makamlar, çarşamba günü beşinci gününe giren yangının çevre uzunluğunun şu anda 75,5 kilometre olarak tahmin edildiğini kaydetti.