Avrupa'da dördüncü sıcak dalgası orman yangınlarını yeniden körükleyebilir
29.07.2026 16:33
İspanya ve Fransa'da yaz mevsiminin dördüncü sıcak dalgasıyla yükselen hava sıcaklıkları, geniş çaplı tahliyelere yol açan orman yangını tehdidini yeniden artırdı. Fransa'da 220 bin kişi tahliye edilirken, İspanya'nın en az altı bölgesinde turuncu alarm verildi.
Yaz mevsiminin dördüncü sıcak dalgasıyla birlikte Fransa ve İspanya'da hava sıcaklıkları bugün yeniden yükselişe geçti.
Yükselen sıcaklıklar; geniş çaplı tahliyelere yol açan, ormanları küle çeviren ve yaban hayatını katleden orman yangını tehdidini daha da artırdı.
İspanya meteoroloji ajansı AEMET, bugün en az altı bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini aktardı. Söz konusu altı bölgede en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm verildi.
Meteo France verilerine göre de yıkıcı yangınların vurduğu Fransa'nın güneybatısında, dün 33 derece civarında seyreden sıcaklıkların zirve yaparak 42 dereceye çıkması bekleniyor.
Kurum, sabah saatlerinde güneybatıdan, öğleden sonra ise batıdan esecek kuru rüzgarların alevleri körükleyebileceğini bildirdi.
Fransız itfaiyeciler, Bordeaux'nun batısındaki büyük bir yangını gece boyunca sabit tutmayı başardı.
Açık kalmaya devam eden Bordeaux Havaalanı yakınlarında tramvay seferleri yeniden başladı ve oteller açıldı.
Ancak yetkililer orman yangınlarının sona ermekten çok uzak olduğu uyarısını yaptı.
İtfaiye komutanı Matthieu Jomain gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Konuştuğumuz an itibarıyla durum stabil ancak yangın halen kontrol altına alınabilmiş değil. Tahmin edilen hava koşullarını, öğleden sonra sıcaklıklardaki yeni artışı ve daha yüksek rüzgar hızlarını dikkate alarak bugün elbette teyakkuzda kalmayı sürdürüyoruz."
Bu sırada AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi; Yunanistan, İtalya ve Orta Avrupa'nın önümüzdeki haftalarda artan orman yangını riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yangınların daha hızlı yayılmasına imkan tanıyan sıcaklık ve kuraklığı şiddetlendirmesi nedeniyle bu yıl rekor kıran sıcak dalgalarına maruz kaldı.
Daha sık ve yoğun yaşanan sıcak dalgaları binlerce fazla ölüme yol açıyor; karayolu ile demiryolu ulaşımını aksatmaktan nehir taşımacılığını engellemeye kadar günlük yaşamı giderek daha fazla kesintiye uğratıyor.
Yangının ormanlar üzerindeki etkisi geniş bir alana yayıldı.
Popüler bir turizm merkezi olan Bordeaux'nun batısındaki Landes bölgesinde çıkan orman yangını, çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan 42 bin hektarlık alanı yok etti.
Yangının Atlas Okyanusu kıyısında bulunan ve tek bir yolla ulaşılabilen Cap Ferret yarımadasını tehdit etmesi üzerine yetkililer, aralarında tatilcilerin ve yerel halkın da bulunduğu yaklaşık 220 bin kişiyi tahliye etti.
Yüzlerce kişi özel olarak kiralanan feribotlarla bölgeden ayrıldı.
Alevlerin tarihi Bordeaux kentinin metropolitan alanına 15 kilometre kadar yaklaşması üzerine, kentin dış mahallelerindeki birden fazla şirket faaliyetlerini önlem amacıyla durdurdu.
Meteo France, yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar, düşen sıcaklıklar ve artan nem sayesinde Fransa'nın güneybatısındaki tehlike seviyelerinin düşüşe geçebileceğini, ancak güneydoğuda yüksek kalmaya devam edeceğini bildirdi.
Emniyet birimleri, bölgede son günlerde dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Polisin verdiği bilgilere göre bu kişilerden biri tahliye edilen evlerden mücevher çalma şüphesiyle, ikisi Bordeaux'daki bir tahliye merkezinden gıda çaldıkları iddiasıyla, biri ise kendisini terapist olarak tanıtıp tahliye edilen kişilere ücretli seanslar sunduğu gerekçesiyle yakalandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 10 orman yangınının aktif kalmaya devam ettiğini bildirdi, ancak işlerin doğru yönde ilerlediğine dair iyimserliğini ifade etti.
Sanchez şunları kaydetti: "Şu anda çabalar, olası yeniden alevlenmeleri önlemek amacıyla diğer hususların yanı sıra yangını kontrol altına almaya ve etkilenen alanları soğutmaya yoğunlaşmış durumda."
Yetkililer iç kesimdeki Avila ve Madrid vilayetlerinde durumun iyileştiğini açıkladı. Ancak doğudaki Castellon'da çıkan yangın, hava koşullarının birden fazla noktada yeniden alevlenmeyi tetiklemesi sonucu 10 bin hektardan fazla alanı yaktıktan sonra kontrol dışı kalmayı sürdürdü.
Tahliye edilen yaklaşık 10 bin mahalle sakini Castellon'daki evlerine halen dönemedi.
Yerel makamlar, çarşamba günü beşinci gününe giren yangının çevre uzunluğunun şu anda 75,5 kilometre olarak tahmin edildiğini kaydetti.