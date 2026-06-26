Avrupa'da "ısı kubbesi" alarmı. Sıcaklık rekor düzeye ulaştı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti
26.06.2026 11:57
Son Güncelleme: 26.06.2026 15:19
Avrupa'yı günlerdir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası doğuya doğru ilerlerken, birçok ülkede hastaneler dolup taştı. Fransa'da sıcaklığa bağlı acil servis başvuruları dört katına çıkarken, kalp durması vakalarında da ciddi artış görüldü.
101 MİLYON AVRUPALI SICAKLARLA MÜCADELE EDİYOR
Avrupa'da günlerdir etkili olan ölümcül sıcak hava dalgası doğuya doğru ilerlerken, yetkililer kıtanın yeni bir aşırı sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Son günlerde 101 milyondan fazla Avrupalı 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldı. İlk tahminlere göre yüzlerce kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirirken serinlemek amacıyla deniz, göl ve nehirlere giren çok sayıda kişinin de boğulduğu bildirildi.
Batı Avrupa'da sıcaklıkların cuma gününden itibaren düşmesi beklenirken, Doğu Avrupa'da kırmızı alarm ilan edildi. Almanya'da hafta sonu sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, birçok açık hava etkinliği iptal edildi ve demiryolu işletmesi vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
HASTANELER KAPASİTESİNİN SINIRINDA
Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar ve kronik hastalar üzerinde ciddi etki yaratırken, sağlık sistemleri birçok ülkede alarm vermeye başladı.
Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, "Hastanelerde doyum noktasına ulaşıyoruz. Hastaneye yatışlar sürekli artıyor." dedi. Fransa'da sıcaklığa bağlı acil servis başvuruları dört katına çıkarken, kalp durması vakalarında da ciddi artış görüldü.
İngiltere'de ise Londra Ambulans Servisi, çarşamba günü aşırı sıcaklar nedeniyle hayatı tehdit eden acil çağrı sayısının şimdiye kadarki en yüksek günlük seviyeye ulaştığını açıkladı.
Paris'te cuma gününden hafta sonu sonuna kadar akşam saatlerinde alkol satışı ve kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.
BİLİM İNSANLARI RAPOR YAYINLADI
Uluslararası bir araştırma, İngiltere, Fransa, İspanya ve İsviçre'de sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu sıcak hava dalgasının şiddetinden insan kaynaklı iklim değişikliğinin "tartışmasız biçimde" sorumlu olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada benzer bir sıcak hava dalgasının 50 yıl önce haziran ayında yaşanmasının "neredeyse imkansız" olduğu belirtildi. 1976'da yaşansaydı gündüz sıcaklıklarının bugünkünden yaklaşık 3,5 derece daha düşük olacağı hesaplandı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yürütme Sekreteri Simon Stiell de fosil yakıt kullanımının sürmesi halinde sıcak hava dalgalarının daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu.
YÜZLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
ransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde üç yaşındaki bir çocuğun park halindeki araçta ölü bulunması, sıcak hava dalgasına bağlı son can kayıplarından biri oldu.
Fransız hükümetine göre sıcaklardan kaçmak için suya giren en az 40 kişi boğularak hayatını kaybetti.
İspanya'da ölüm oranlarını takip eden MoMo sistemi ise pazar ile çarşamba günleri arasında 212 ölümün aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceğini açıkladı.
İtalya'da ise basında yer alan haberlere göre sıcak hava dalgası nedeniyle iki tarım işçisi ve bir inşaat işçisi dahil en az beş kişi yaşamını yitirdi.
"ISI KUBBESİ" ETKİSİ
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi yetkilileri, aşırı sıcakların Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın yüksek basınç sistemi altında hapsolmasıyla oluşan "ısı kubbesi" (heat dome) nedeniyle yaşandığını belirtti.
Bu sistem, serin hava akımlarının bölgeye ulaşmasını engelleyerek sıcaklıkların günlerce olağanüstü yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor.
İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Shade the UK'nin İklim Eylemi Direktörü Polly Turton ise yaşananların artık istisnai bir durum olmadığını vurgulayarak, "Bu artık yeni normalimiz. Uykusuz gecelere ve aşırı sıcaklara uyum sağlamak zorundayız. Şu anda buna hazır değiliz." değerlendirmesinde bulundu.