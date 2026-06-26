Avrupa'da "ısı kubbesi" alarmı. Sıcaklık rekor düzeye ulaştı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti

ransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde üç yaşındaki bir çocuğun park halindeki araçta ölü bulunması, sıcak hava dalgasına bağlı son can kayıplarından biri oldu.

Fransız hükümetine göre sıcaklardan kaçmak için suya giren en az 40 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İspanya'da ölüm oranlarını takip eden MoMo sistemi ise pazar ile çarşamba günleri arasında 212 ölümün aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

İtalya'da ise basında yer alan haberlere göre sıcak hava dalgası nedeniyle iki tarım işçisi ve bir inşaat işçisi dahil en az beş kişi yaşamını yitirdi.