Avrupa'da market dolaplarına yine siber saldırı. Isınan ürünler çöp oldu

İsveç'te iseÖland'daki Ica mağazası yetkilisi Mats Olsson, soğutuculardaki iç sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkartıldığını, sabah saatlerinde geldiği mağazada her yerin suyla kaplı olduğunu belirtti.

Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

İsveç'teki bir diğer market zinciri Coop da soğutuculara yönelik siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino da, ülke genelindeki 6 şubesinden dondurucu ve buzdolaplarına ilişkin sorun yaşandığına dair bilgi aldıklarını ifade etti.