Avrupa'da market dolaplarına yine siber saldırı. Isınan ürünler çöp oldu
02.11.2026 15:28
Fransa'da ünlü market zincirlerinin internete bağlı buzdolapları ve derin dondurucularına yönelik siber saldırıda ısınan ürünler çöpe gitmişti. Şimdi aynısı İsveç, Belçika ve Lüksemburg'da da yaşandı.
İsveç, Belçika ve Lüksemburg'da süpermarket zincirleri, onlarca mağazalarındaki buzdolabı ve derin dondurucuların ısısının gece aniden yükselmeye başlamasıyla alarm durumuna geçtiklerini açıklarken, bunun geçen ay Fransa'da milyonlarca euroluk gıda ürününün çöpe gitmesine neden olan siber saldırının ikinci dalgası olabileceği ifade edildi.
SOĞUK ZİNCİRİ BOZULUNCA TONLARCA ÜRÜN ÇÖPE GİTMİŞTİ
12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarket, internet üzerinden çalışan soğutma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir siber saldırıya uğramış ve buzdolaplarındaki tonlarca ürün, soğuk zincirinin bozulması sonucu imha edilmişti.
Saldırıdan Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Cooperative U gibi büyük perakende zincirlerinin de bulunduğu 700 mağaza etkilenmişti.
BAZI İŞLETMELER ÜRÜNLERİ KORUMAK İÇİN SOĞUTUCULU KAMYONLAR GETİRDİ
Belçika'da Delhaize süpermarket zincirine ait çok sayıda mağazanın soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükselmesi nedeniyle ürünlerin bozulduğu, olayın olası bir siber saldırıyla bağlantılı olabileceği bildirildi.
Sıcaklık artışının ardından mağaza yöneticileri ve çalışanların zararı en aza indirmek için acil önlemler aldığı, bazı işletmelerin ürünlerini korumak amacıyla soğutuculu kamyonlar getirdiği bildirildi.
Özellikle taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceği kaydedildi
Olayın ekonomik sonuçlarının şimdiden hissedilmeye başlandığı, etkilenen mağazalardan bazılarının soğuk zincirin korunamaması nedeniyle buzdolabı ve donduruculardaki ürünlerin tamamını atmak zorunda kaldığı ifade edildi.
SOĞUTUCULARIN İÇ ISISI 55 DERECELERE KADAR YÜKSELMİŞ
İsveç'te iseÖland'daki Ica mağazası yetkilisi Mats Olsson, soğutuculardaki iç sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkartıldığını, sabah saatlerinde geldiği mağazada her yerin suyla kaplı olduğunu belirtti.
Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
İsveç'teki bir diğer market zinciri Coop da soğutuculara yönelik siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı.
Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino da, ülke genelindeki 6 şubesinden dondurucu ve buzdolaplarına ilişkin sorun yaşandığına dair bilgi aldıklarını ifade etti.
BUZDOLAPLARINA NASIL SIZDILAR?
Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri, genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternete bağlı olan bu sistemler, bakım şirketlerinin ısı ayarlarını uzaktan ayarlamasına olanak sağlıyor.
Fransa'daki olayda siber güvenlik yetkilileri, Danimarkalı Danfoss şirketinin sağladığı yazılımda bir güvenlik açığı tespit etmişti.
Şirket, saldırıdan etkilenen sistemlerde güncelliğini yitirmiş yazılımlar kullanıldığını belirterek müşterilerine güvenlik güncellemelerini yüklemeleri çağrısında bulunmuştu.
Siber güvenlik şirketi Claroty de daha önce Danfoss'un AK-SM 800A kontrol sisteminde, saldırganların kimlik doğrulama mekanizmalarını aşmasına ve cihazlarda kod çalıştırmasına olanak tanıyabilecek güvenlik açıkları tespit etmişti.