Avrupa’da ölümcül sıcak hava dalgası doğuya ilerledi

Sıcak hava Orta ve Doğu Avrupa’da etkisini artırarak sürdürdü. Çekya, Macaristan ve Polonya sıcaklardan en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alırken, birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı. AFP’nin tahminlerine göre gün içinde en az 191 milyon Avrupalının 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması bekleniyordu.

Dünya Sağlık Örgütü, 21 Haziran’dan bu yana Avrupa’da 1300’den fazla “fazladan ölüm” kaydedildiğini açıkladı. Alman Meteoroloji Servisi’nin tahminleri ve nüfus verilerine dayanan analize göre toplamda yaklaşık 381 milyon Avrupalının 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Bilim insanlarından oluşan World Weather Attribution grubu, bu sıcak hava dalgasının Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu ve iklim değişikliği olmadan haziran ayında bunun “neredeyse imkânsız” olacağını bildirdi. Almanya, Polonya ve Çekya’da tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılırken, Birleşik Krallık ve İsviçre’de de haziran ayı sıcaklık rekorları yenilendi.