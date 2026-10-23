Avrupa'da protestoların gölgesinde hafta sonu alarmı. Binlerce polis görevlendirildi
23.10.2026 22:16
Son Güncelleme: 23.10.2026 22:20
Avrupa başkentleri, hafta sonu düzenlenecek kitlesel gösterilere hazırlanıyor.
Fransa ve İtalya'da hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına karşı başlayan protestoların ardından hafta sonu için yeni eylem çağrıları yapıldı. Fransa'da 70 bin güvenlik görevlisi görevlendirilirken İtalya'da çok sayıda kentte güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya ve Almanya'da da farklı taleplerle gösteriler düzenlenecek.
Avrupa'da artan yaşam maliyetleri, kamu hizmetlerine yönelik tepkiler ve hükümetlerin ekonomi politikaları nedeniyle başlayan protestoların ardından 24-25 Ekim hafta sonunda yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
Geçen hafta Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde düzenlenen eylemlerin ardından yeni protesto çağrıları yapılırken yetkililer olası şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artırdı.
Gösterilerin başlıca nedenleri arasında yüksek akaryakıt fiyatları, konut ve eğitim maliyetleri ile kamu harcamalarına ilişkin tartışmalar yer alıyor. Bununla birlikte ülkelerdeki eylemler farklı örgütler tarafından, birbirinden bağımsız taleplerle düzenleniyor.
FRANSA'DA 70 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen ve yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından sendikalar, öğrenciler ve Sarı Yelekliler hareketi yeni gösteri çağrıları yaptı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, cumartesi günü ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini açıkladı. Bu sayı, geçen hafta görevlendirilen güvenlik personelinden 10 bin daha fazla.
Nuñez, güvenlik güçlerinin gösteriler sırasında yağma ve şiddet olaylarına karşı sert müdahalede bulunacağını belirtirken aşırı sol grupların sosyal medya üzerinden yeni saldırı çağrıları yaptığını öne sürdü.
Paris'te yalnızca sendikaların düzenlediği bir gösteriye izin verilirken öğrenci örgütleri ve Sarı Yeleklilerin bazı başvuruları reddedildi.
Başkentte sendikalar ile polis arasında yürüyüş güzergahı konusunda da anlaşmazlık çıktı. Yetkililerin Bastille Meydanı'ndan Nation Meydanı'na uzanan güzergahın değiştirilmesini istemesine sendikalar tepki gösterdi.
Fransa'da yedi sol parti, gösteri yasaklarına karşı Danıştaya başvurdu.
LÜKS MARKALARDAN YAĞMAYA KARŞI ÖNLEM
Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından esnaf, hafta sonu düzenlenecek yeni protestolar öncesinde önlemlerini artırdı. Ülke genelinde 2 bin ila 3 bin iş yerinin yağmalandığı veya zarar gördüğü belirtilirken yalnızca Paris'te 228 iş yerinin yağmalandığı, 223'ünün ise tahrip edildiği açıklandı.
Böylece başkentte zarar gören iş yeri sayısı 451'e ulaştı. Yeni gösteriler öncesinde özellikle Paris'te çok sayıda mağaza vitrinlerini sunta ve ahşap panellerle kapatarak barikat oluşturdu. Bazı işletmeler kepenklerini kapalı tutma kararı alırken perakende devi Carrefour da mağazalarında ek güvenlik personeli görevlendirdi.
Paris'teki Forum des Halles alışveriş merkezi çevresinde çok sayıda mağazanın vitrinleri ahşap levhalarla kapatıldı. Esnaf temsilcileri, yeni yağma olaylarından endişe duyduklarını belirtti.
AŞIRI SAĞIN KONGRESİNE KARŞI DA EYLEM ÇAĞRISI
Fransa'da hafta sonunun bir diğer gerilim noktası ise aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Orléans kentinde düzenleyeceği kongre olacak.
Marine Le Pen'in partisinin kongresine karşı sol ve ırkçılık karşıtı gruplar gösteri çağrısında bulundu.
Cumartesi günü düzenlenecek karşı gösteriye 20 bin ila 30 bin kişinin katılabileceği belirtilirken kentte 3 bin polis ve jandarmanın görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
Pazar günü yapılması planlanan ikinci gösteri ise kamu düzeni gerekçesiyle yasaklandı.
İTALYA'DA MELONİ'YE TEPKİ
İtalya'da da Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin ekonomi politikalarına yönelik protestoların ardından 24 Ekim için yeni eylem çağrıları yapıldı.
Roma, Milano, Torino, Bologna, Floransa ve Cenova'nın da aralarında bulunduğu birçok kentte gösteriler bekleniyor.
Ülkedeki protestoların arka planında özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi bulunuyor.
Resmi verilere göre İtalya'da motorinin ortalama litre fiyatı, şubat ayı sonundaki 1,714 euro seviyesinden 16 Ekim'de 2,256 euroya yükseldi. Yaklaşık yüzde 32'lik artış, özellikle taşımacılık sektöründe tepkilere neden oldu.
Öğrenciler ise eğitim ve barınma maliyetlerinin düşürülmesini, okullara daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.
Meloni hükümetinin savunma harcamalarını artırma politikası da protestoların hedeflerinden biri.
ROMA'DA SAVAŞ KARŞITI YÜRÜYÜŞ
Roma'da cumartesi günü savaş karşıtı grupların da gösteri düzenlemesi planlanıyor.
"Asse antimperialista" adlı oluşum, İtalya'nın uluslararası çatışmalara katılımına karşı düzenlenecek yürüyüş için yaklaşık 10 bin kişinin katılımının beklendiğini bildirdi.
"İtalya savaştan çıksın" sloganıyla düzenlenecek gösterinin Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Fori Imperiali bölgesine uzanması planlanıyor.
Öte yandan geçen haftaki gösterilerin ardından sosyal medyada örgütlenen "17 Ekim Hareketi" de yeni eylem çağrıları yaptı.
Hareket, cuma günü yaptığı açıklamada daha önce duyurulan toplanma noktalarının değiştirildiğini ve yeni noktaların cumartesi günü son anda açıklanacağını bildirdi.
İtalyan polisi, geçen haftaki olaylarla bağlantılı soruşturmalar kapsamında 18 kentte arama gerçekleştirdi.
Roma'da yaklaşık 1500, Milano'da ise polis, yerel güvenlik görevlileri ve askerlerden oluşan yaklaşık 1800 kişilik güvenlik gücü görevlendirildi.
İSPANYA'DA EMEKLİLİK PROTESTOSU
İspanya'da ise sendikalar ve emekli örgütleri, kamu emeklilik sisteminin korunması ve emekli aylıklarının artırılması talebiyle 24 Ekim'de Madrid'de gösteri düzenleyecek.
Genel Emek Konfederasyonu (CGT) tarafından desteklenen eylemde asgari emekli aylığının 1285 euroya yükseltilmesi, aylıkların gerçek enflasyon oranında artırılması ve emeklilik sisteminin özelleştirilmesine karşı önlem alınması talep edilecek.
Emeklilik yaşının 65'i aşmaması ve 35 yıl prim ödeyenlere kesintisiz erken emeklilik hakkı tanınması da talepler arasında bulunuyor.
Göstericilerin yerel saatle 12.00'de Atocha'dan yürüyüşe başlaması ve güncellenen güzergâha göre Alcalá Caddesi'ndeki Sevilla metro istasyonu yakınlarında eylemi tamamlaması planlanıyor.