Avrupa'da protestoların gölgesinde hafta sonu alarmı. Binlerce polis görevlendirildi

Fransa ve İtalya'da hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına karşı başlayan protestoların ardından hafta sonu için yeni eylem çağrıları yapıldı. Fransa'da 70 bin güvenlik görevlisi görevlendirilirken İtalya'da çok sayıda kentte güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya ve Almanya'da da farklı taleplerle gösteriler düzenlenecek.

Avrupa'da artan yaşam maliyetleri, kamu hizmetlerine yönelik tepkiler ve hükümetlerin ekonomi politikaları nedeniyle başlayan protestoların ardından 24-25 Ekim hafta sonunda yeni gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Geçen hafta Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde düzenlenen eylemlerin ardından yeni protesto çağrıları yapılırken yetkililer olası şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artırdı.

Gösterilerin başlıca nedenleri arasında yüksek akaryakıt fiyatları, konut ve eğitim maliyetleri ile kamu harcamalarına ilişkin tartışmalar yer alıyor. Bununla birlikte ülkelerdeki eylemler farklı örgütler tarafından, birbirinden bağımsız taleplerle düzenleniyor.