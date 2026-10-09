Avrupa'da savaş hazırlığı. Mağazalar sığınağa ve hastaneye dönüşecek

Danimarka'daki IKEA mağazaları, elektrik kesintisi, sel baskını ya da kritik altyapılara yönelik olası saldırı hallerinde acil durum sığınağı ve sahra hastanesine dönüştürülebilecek alanlar arasına dahil edildi.

Avrupa genelinde hükümetlerin kriz dönemlerinde toplumsal işleyişi sürdürmek amacıyla özel sektör kaynaklarını devreye sokma arayışı hız kazandı.

Avrupa Birliği yetkililerinin Rusya kaynaklı hibrit savaş tehditleriyle ilişkilendirdiği sabotaj şüpheleri ve siber saldırılar, sivil hazırlık planlarını öne çıkardı.

Danimarka istihbarat teşkilatı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO ve diğer Batı ülkelerine yönelik bu tür faaliyetlerini yoğunlaştırmasının muhtemel olduğunu bildirirken, Moskova bu suçlamaları reddediyor.

IKEA Danimarka Güvenlik Şefi Torben Mortensen, kriz anında mağaza restoranlarının sıcak yemek sağlayabileceğini, jeneratörlerin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve depolardaki paketli ürünlerden ilave yataklar kurulabileceğini belirtti.

Reuters haber ajansına demeç veren Mortensen, "İyi komşu olmak ve kriz anında topluma destek verebilecek bir şirket kimliği taşımak istiyoruz" ifadesini kullandı.