Avrupa'da sıcaklık rekorları kırıldı. Kuraklık nehirleri vurdu

Mayıs ayı sonlarında Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan ilk büyük sıcak hava dalgası ve yaz boyunca süren olağanüstü sıcak hava koşullarıyla birlikte Avrupa’da 2026 yaz dönemi aşırı sıcak hava dalgaları ve kurak koşullarla tanımlandı.

Avrupa'da bu yaz çok güçlü sıcaklık stresine maruz kalan kara alanlarının oranı yüzde 52'ye ulaşarak rekor kırdı.

Hissedilen sıcaklığın 38 derece veya üzerine çıkmasını ifade eden çok güçlü sıcaklık stresi, sıcak çarpması dahil ciddi sağlık risklerini artırdı.