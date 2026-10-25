Avrupa'da sokaklar hareketli. Fransa, İspanya ve İtalya'da protestolara polis müdahalesi

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin ardından yoğun güvenlik tedbirleri ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

NTV GÖSTERİLERİN MERKEZİ PARİS'TE

Başkent Paris'te gösterilen olduğu bölgede olan NTV Temsilcisi Kayhan Karaca, katılımın beklenen yüksek olduğunu belirtti. Katılımın geçen haftaki gösterilerden yüksek olmasına rağmen olayların daha az olduğunu söyleyen Karaca, “Paris'teki yürüyüşe yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Bu yürüyüşün sonunda sadece 500 kişilik bir grup polisle çatıştı. Bir yaralı olmadan polis grubu dağıttı.” dedi.

Karaca, bazı kentlerde ve özellikle Paris'in bazı bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının Pazartesi gününe kadar uzatıldığını söyledi.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkenin birçok kentinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Lyon, Marsilya, Lille ve Nice'in de aralarında bulunduğu kentlerde tansiyon yükseldi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artacağını ifade etti. Nunez, 17 Ekim'de kamu binalarının hedef alındığı saldırıların, bu kez kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sayesinde gerçekleşmediğini belirtti.

Geçen hafta düzenlenen protestolarda yüzlerce iş yeri yağmalanmış, 2 bin 700 kişi gözaltına alınmıştı.