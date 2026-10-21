Avrupa'da sokaklar neden hareketlendi?

Avrupa genelinde gençler, artan hayat pahalılığı, derinleşen barınma krizi ve eğitim sistemindeki aksaklıklar nedeniyle meydanlara çıkıyor.

Fransa'dan İtalya'ya, İspanya'dan Balkanlar'a uzanan eylemler, kitlesel grevler ve polisle yaşanan sokak çatışmalarıyla kıta çapında genişliyor.

Ekonomik darboğaz ve geleceksizlik hissi kıtadaki genç kuşak arasında kitlesel bir öfkeye dönüştü.

Eylemciler, kamu harcamalarındaki kısıtlamalara ve temel hakların piyasalaşmasına tepki gösteriyor.

Fransa'da eylemler, geçen ayın sonunda ders yılı başladıktan bir hafta sonra liselilerin öncülüğünde patlak verdi.

Öğrenciler yetersiz öğretmen sayısı, harap sınıflar, uzun okul saatleri ve şeffaf olmayan üniversiteye giriş sistemini hedef aldı.

Süreç ilerledikçe Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına yol açan ABD bombardımanının ardından artan akaryakıt fiyatları, genel hayat pahalılığı tepkilerini körükledi.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ile Sarı Yelekliler hareketi, çiftçiler ve kamu çalışanları da öğrencilerin çağrılarına katıldı.

Yalnızca tek bir günde katılımcı sayısı yarım milyona yaklaştı.

Hükümet gerilimi düşürmek için 3 bin sözleşmeli öğretmen görevlendirileceğini, harç zamlarının iptal edildiğini ve belirli sektörlere petrol sübvansiyonu sağlanacağını duyurdu.

Ancak Paris başta olmak üzere birçok şehirde çatışmalar sürdü; bir grup gösterici Louvre Müzesi'nin girişini kapattı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sokakların yağmalanmasını "katlanılamaz" olarak nitelerken, Başbakan Sébastien Lecornu belirli bölgelerde sokağa çıkma yasakları uygulanmasını istedi.