Avrupa'da uçakları indiren gizemli telefonlar. Bomba ihbarlarının arkasında kim var?

İtalya ve Çekya'daki tehditlerin e-posta yoluyla iletildiği belirlendi.

Prag'daki Václav Havel Havalimanı idaresi, dört uçuşta bomba bulunduğuna yönelik ihbarın isimsiz bir e-posta ile iletildiğini aktarırken Çekya polisi benzer iletilerin Avrupa'daki diğer havalimanlarına da gönderildiğini bildirdi.

Roma'daki havalimanlarını işleten Aeroporti di Roma bünyesindeki lojistik merkezine ve Sofya'daki havalimanına gönderilen e-postalarda tehditlerin "Erkek Devleti savaşçıları" imzasını taşıdığı tespit edildi.

E-postada, Helsinki ve Dublin'den gelen iki uçağa patlayıcı yerleştirildiği ileri sürülerek şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Erkek Devleti savaşçıları, bugünkü eylemlerimizle tarih yazacağız. Feminist rejiminiz bunu sonsuza dek hatırlayacak. Patlama 60 dakika içinde gerçekleşecek. Bugün gökyüzünüz kızıla boyanacak."

Hollanda merkezli Terörle Mücadele Uluslararası Merkezi verilerine göre söz konusu grubun, 2016 yılında Vladislav Pozdnyakov tarafından kurulan Rus aşırı sağcı, aşırı milliyetçi ve kadın düşmanı bir hareket olduğu, sonrasında Ukrayna'daki savaşı desteklediği ve 2021 yılında bir Rus mahkemesi tarafından aşırılıkçı örgüt ilan edilerek yasaklandığı kaydedildi.

Pozdnyakov ise Telegram kanalında iddialar hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmedi veya açıklama yapmadı.