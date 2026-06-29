Avrupa'daki aşırı sıcaklar Yunan şarap üreticilerini vurdu

Yunanistan 'ın Santorini Adası'ndaki bir bağda çalışan şarap üreticisi Yiannis Boutaris, üzümleri yakıcı yaz güneşinden korumak için sepet şeklinde budanmış, kurumuş bir "kouloura" asmasını işaret ediyor.

Yaklaşık 90 yıl boyunca doğa koşullarına direnen bu bitki, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle sonunda canlılığını yitirdi.

Bu asmanın kaderi, Santorini'de giderek büyüyen bir sorunu gözler önüne seriyor.

Ada genelinde 2023 ile 2025 yılları arasında kaydedilen düşük yağış miktarı ve kavurucu sıcaklıklar, üzüm fiyatlarını yükseltirken şarap üretimini ciddi oranda düşürdü.

İklim değişikliğinin yaz mevsimlerini daha sıcak hale getirmesi ve yağış dengesini bozması, tüm Yunanistan'da olduğu gibi adada da su arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Kendi bağlarında üretim yapmanın yanı sıra kurumakta olan asmaların yer aldığı bağ da dahil olmak üzere dışarıdan üzüm satın alan Domaine Sigalas şaraphanesinin yöneticisi Boutaris, Reuters ajansına verdiği demeçte durumu şu sözlerle aktarıyor:

"Son birkaç yıldır yağış eksikliği ve bununla birleşen bakım yetersizliği, bu eski bağların gerçekten ölmesine yol açtı. Şaraphanemiz için en temel konu gelenekleri terk etmemek, ancak bağlarımızı da bu yeni koşullara uyarlamak zorundayız."