Avrupa'daki protesto dalgası Almanya'ya sıçradı, polis göstericiler müdahale etti

Gösteriye katılan Henry Jakobs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.

Eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Koch, "Öğretmen eksikliğine mutlaka çözüm bulmalıyız, böyle bir durum kabul edilemez. Hayata da tam anlamıyla hazırlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lival Weissbach da hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve hayat pahalılığını protesto ettiğini söyledi.

Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi,