Avrupa'yı 8 hafta gezene 3 bin dolar maaş. Diploma istenmiyor, her şey de bedava
03.07.2026 02:26
Bir kişisel gelişim platformunun verdiği iş ilanı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şirket "Küresel Karizma Avcısı" unvanıyla işe alacağı kişiye, Avrupa'yı tamamen ücretsiz gezerken aylık 3 bin dolar (Yaklaşık 140 bin TL) maaş verileceğini duyurdu.
RiseGuide adlı bir şirket 8 haftalık Avrupa turu için iş ilanı açtı. İlana göre, işe alınacak kişiye aylık 3 bin dolar (140 bin TL) maaş verilecek.
Ayrıca işe alınacak kişi uçak bileti, konaklama ve yemek-içme gibi hiçbir masrafa karışmayacak. Tüm harcamalar şirket tarafından karşılanacak.
İş başvurusunda bir diploma şartı aranmıyor. Tek kriter ise insanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve Avrupa Birliği sınırları için seyahat engelinin bulunmaması.
8 AVRUPA ŞEHRİ GEZİLECEK
Şirket yabancılarla başlatılacak sohbetlerden elde ettikleri verilerle “Avrupa Karizma Endeksi” oluşturulacak. Ziyaret edilen her şehirde insanların sıcaklığı, konuşkanlığı ve yabancılara karşı olan tutumu puanlanacak.
Bu kapsamda ziyaret edilecek şehirler ise Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin olacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
RiseGuide'ın resmi internet sitesinden yapılan başvurularda bildiğimiz türden bir CV istenmiyor. Adayların özgeçmişleri ile bu göreve neden seçilmeleri gerektiğini anlattığını 3-4 dakikalık bir video hazırlamaları isteniyor. Ayrıca herkese açık sosyal medya hesaplarının da bağlantıları isteniyor.