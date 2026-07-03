Avrupa'yı 8 hafta gezene 3 bin dolar maaş. Diploma istenmiyor, her şey de bedava

Ayrıca işe alınacak kişi uçak bileti, konaklama ve yemek-içme gibi hiçbir masrafa karışmayacak. Tüm harcamalar şirket tarafından karşılanacak.



İş başvurusunda bir diploma şartı aranmıyor. Tek kriter ise insanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve Avrupa Birliği sınırları için seyahat engelinin bulunmaması.