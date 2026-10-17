Avukat yalanı başını yemiş olabilir. Trump sözcüsünü neden kovdu?
17.10.2026 10:11
Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia, göreve geldikten yalnızca beş gün sonra koltuğunu kaybetti. Yeni sözcü avukat olduğunu ileri sürmüştü.
Beyaz Saray Sözcülüğü, ABD siyasetinde yönetimin sesini dünyaya duyuran en görünür koltuklardan biri. Ancak Donald Trump’ın bu göreve getirdiği Katie Zacharia için işler beklenmedik şekilde gelişti.
Pazartesi günü mesaiye başlayan, henüz Washington’a taşınma sürecini bile tamamlamamış olan Zacharia, beş günün sonunda görevinden uzaklaştırıldı. Bu ayrılık, Beyaz Saray basın sözcülüğü tarihinin muhtemelen en kısa görev süresi olarak kayıtlara geçti.
Muhafazakar bir yorumcu olarak Trump’ın dikkatini çeken Zacharia, göreve adım attığı andan itibaren krizlerle karşılaştı.
Salı günü çıktığı ilk ve tek basın toplantısında büyük oranda elindeki metne bağlı kaldı, gazetecilerin sorularını yalnızca beş buçuk dakika sonra keserek kürsüden indi. Bu performans, Batı Kanadı’nda ve Washington basınında şaşkınlık yarattı.
CANLI YAYINLARDA ZORU ANLAR YAŞAMIŞTI
Krizin asıl büyüme noktası ise Zacharia’nın mesleki geçmişi oldu. Başkan Trump’ın kendisini daha önce "avukat" olarak tanıtmasına rağmen, Zacharia’nın baro sınavını geçemediği yönündeki haberler Amerikan basınında geniş yer tuttu.
Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde The New York Times muhabirinin baro sınavını hangi eyalette geçtiği yönündeki ısrarlı sorularına iki kez "Çin'e taşındığımda" yanıtını verdi.
Yanı başında duran Trump soruyu bizzat tekrarlamış olsa da Zacharia daha sonra muhabiri yanlış duyduğunu öne sürdü.
Ardından kendini savunmak amacıyla çıktığı televizyon yayınları da gidişatı tersine çeviremedi. Fox News ekranlarında Sean Hannity’nin şüpheci sorularıyla karşılaşan Zacharia, cuma sabahı "Fox and Friends programında da zorlandı.
Program sunucusu Lawrence Jones’un "Baro sınavını geçemediğinizi Başkana açıklamış olmayı ister miydiniz?" sorusuna, "Bana bu sorular sorulmadı" yanıtını vermekle yetindi.
İç tartışmaları aktaran ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Zacharia dün görevden alındı.
Trump, Georgia’daki bir ara seçim mitingine gitmek üzere Güney Bahçesi’nden geçerken gazetecilere durup Zacharia ile yaptığı konuşmayı anlattı.
The News York Times gazetesinin haberine göre sözcüsüne görevini yeniden değerlendirmesini tavsiye ettiğini belirten Trump, "Dürüst olmak gerekirse senin yerinde olsam yeniden düşünürdüm dedim. 'Katie, buna ihtiyacın var mı? Bence yok' dedim" ifadelerini kullandı.
Trump, Zacharia’nın kendisiyle çalışmaya devam edebileceğini fakat bunun "belki daha keyifli bir biçimde" olacağını söyledi.
Aynı gün Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Zacharia’nın daha sonra duyurulacak yeni bir göreve geçiş yapacağını açıkladı.
Zacharia ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trump için çalışmanın bir onur olduğunu belirterek Başkan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Zacharia, Trump'ın yakın danışmanlarından Natalie Harp'ın desteğini alarak göreve getirilmişti. Fakat ilk basın toplantısındaki performansı ve kariyerine yönelik iddialar Beyaz Saray'daki konumunu sürdürülemez hale getirdi.
Trump’ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci 10 gün sonra görevden alınmıştı; Zacharia’nın beş günlük süresi ise basın sözcülüğü makamında kayda geçen en kısa dönem oldu.
BEYAZ SARAY'DA ÇALKANTILI HAFTA
Zacharia’nın ayrılığı, Beyaz Saray çevresinde yaşanan tek sarsıntı değildi. Aynı hafta içinde Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle canlı yayında görevden alındı.
Oval Ofis’te Trump, sadık destekçileri Richard Grenell ve Alina Habba Mildon arasındaki sert tartışmanın ayrıntılarını çözmeye çalıştı.
Trump'ın eski dostlarından Paolo Zampolli, Dışişleri Bakanlığı içindeki bir kavganın basına yansıması üzerine kurumdan uzaklaştırıldı.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles’ın kızı ve çevresindekiler ise yurt dışındaki ticari faaliyetleri nedeniyle inceleme konusu oldu.
KATIE ZACHARIA KİMDİR?
Asıl adı Katie Black olan Zacharia, 1984 yılında Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde muhafazakar bir ailede doğdu.
Amerikan ve Sicilya kökenli olan, evli ve dört çocuk annesi Zacharia, lisans eğitimini Pepperdine Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. 2011 yılında aynı üniversiteye bağlı Caruso Hukuk Fakültesi'nden hukuk doktorası (J.D.) derecesi aldı.
Siyasete 2006 yılında George W. Bush yönetimi döneminde adım atan Zacharia, Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) ile Beyaz Saray Siyasi İşler Ofisi bünyesinde staj yaptı.
Kariyerinin sonraki yıllarında Fox News, CNN ve Newsmax kanallarında siyasi yorumculuk görevini üstlendi.
Zacharia, Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın da bağlı olduğu Trump Media & Technology Group bünyesinde kıdemli iletişim danışmanı olarak çalıştı.
Kamu tarafında ise Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda (DHS) sözcülük yaptı.a