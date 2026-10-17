Avukat yalanı başını yemiş olabilir. Trump sözcüsünü neden kovdu?

Krizin asıl büyüme noktası ise Zacharia’nın mesleki geçmişi oldu. Başkan Trump’ın kendisini daha önce "avukat" olarak tanıtmasına rağmen, Zacharia’nın baro sınavını geçemediği yönündeki haberler Amerikan basınında geniş yer tuttu.

Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde The New York Times muhabirinin baro sınavını hangi eyalette geçtiği yönündeki ısrarlı sorularına iki kez "Çin'e taşındığımda" yanıtını verdi.

Yanı başında duran Trump soruyu bizzat tekrarlamış olsa da Zacharia daha sonra muhabiri yanlış duyduğunu öne sürdü.

Ardından kendini savunmak amacıyla çıktığı televizyon yayınları da gidişatı tersine çeviremedi. Fox News ekranlarında Sean Hannity’nin şüpheci sorularıyla karşılaşan Zacharia, cuma sabahı "Fox and Friends programında da zorlandı.

Program sunucusu Lawrence Jones’un "Baro sınavını geçemediğinizi Başkana açıklamış olmayı ister miydiniz?" sorusuna, "Bana bu sorular sorulmadı" yanıtını vermekle yetindi.

İç tartışmaları aktaran ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Zacharia dün görevden alındı.

Trump, Georgia’daki bir ara seçim mitingine gitmek üzere Güney Bahçesi’nden geçerken gazetecilere durup Zacharia ile yaptığı konuşmayı anlattı.

The News York Times gazetesinin haberine göre sözcüsüne görevini yeniden değerlendirmesini tavsiye ettiğini belirten Trump, "Dürüst olmak gerekirse senin yerinde olsam yeniden düşünürdüm dedim. 'Katie, buna ihtiyacın var mı? Bence yok' dedim" ifadelerini kullandı.

Trump, Zacharia’nın kendisiyle çalışmaya devam edebileceğini fakat bunun "belki daha keyifli bir biçimde" olacağını söyledi.

Aynı gün Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Zacharia’nın daha sonra duyurulacak yeni bir göreve geçiş yapacağını açıkladı.

Zacharia ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trump için çalışmanın bir onur olduğunu belirterek Başkan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Zacharia, Trump'ın yakın danışmanlarından Natalie Harp'ın desteğini alarak göreve getirilmişti. Fakat ilk basın toplantısındaki performansı ve kariyerine yönelik iddialar Beyaz Saray'daki konumunu sürdürülemez hale getirdi.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci 10 gün sonra görevden alınmıştı; Zacharia’nın beş günlük süresi ise basın sözcülüğü makamında kayda geçen en kısa dönem oldu.