Avustralya faizi 15 yılın zirvesine çıkardı. "Yoksullaşıyoruz" uyarısı

Banka, yüksek enerji maliyetleri ve zayıf yurt içi verimliliğin yanı sıra yapay zeka sektöründeki büyümenin de enflasyonist baskıları artırdığını bildirdi.

Teknolojinin büyük kısmının ithal edilmesine karşın veri merkezleri inşasının yerel iş gücü ve malzeme talebini yükselttiğini ifade eden Bullock, yapay zekanın ileride verimlilik artışı sağlama ihtimali olsa da bunun zamanının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Bankanın açıklamasında, yapay zeka kaynaklı talebin teknoloji bağlantılı ürünlerin küresel fiyatlarında hızlı artışa yol açtığı ve Avustralya'nın başlıca ticaret ortaklarında bu yatırımların Ortadoğu'daki savaşın olumsuz etkilerini aşarak beklenenden güçlü bir büyümeye zemin hazırladığı kaydedildi.

Yılın dördüncü faiz artışı, konut kredisi geri ödemelerini yükselterek hanehalkının yaşam maliyeti baskılarını artırdı.

Reuters ajansının haberine göre Merkez Bankası, eyalet başkentlerinin çoğunda konut fiyatlarının gerilediğini ve yeni konut kredisi başvurularında belirgin bir düşüş görüldüğünü bildirdi.

Chalmers, hükümetin baskıları hafifletmek amacıyla vergi indirimlerine gittiğini ve konut piyasasını genç Avustralyalılar için daha adil kılacak reformları devreye aldığını söyledi.