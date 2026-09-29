Avustralya faizi 15 yılın zirvesine çıkardı. "Yoksullaşıyoruz" uyarısı
29.09.2026 10:56
Avustralya Merkez Bankası, İran savaşı ve rekor kıran enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklemesi nedeniyle politika faizini yüzde 4,60 ile son 15 yılın zirvesine yükseltti.
Avustralya Merkez Bankası, enflasyonu dizginleme gerekçesiyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Banka yönetim kurulunun eylül ayı politika toplantısında oybirliğiyle aldığı bu karar, yıl içindeki dördüncü faiz artışı oldu ve 2024 yılındaki toplam sıkılaşmayı tam bir yüzde puanına ulaştırdı.
Banka, çekirdek enflasyonun yüzde 2 ila yüzde 3 olan hedef aralığın belirgin biçimde üzerinde seyrederek yüzde 3,6'ya ulaştığını kaydetti.
AFP ajansının aktardığına göre Kurul, enflasyonun halen çok yüksek olduğunu vurgulayarak gerekirse yeni artışlara hazır olunduğu uyarısını paylaştı.
Yatırımcılar faiz artışı yönünde güçlü pozisyon alırken piyasalar en az bir faiz artışını daha fiyatlıyor.
Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'daki savaşın genişlemesine ve küresel enerji maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekti.
Küresel petrol arzındaki aksaklıklar nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarının diğer mal ve hizmetlere yansıdığını belirten Bullock, "Ortadoğu'daki çatışma büyük bir şok yarattı ve bu ülkedeki hepimizi daha da yoksullaştırdı" dedi.
Bullock, savaş uzadıkça işletmelerin maliyetleri tüketicilere yansıtma ihtimalinin kuvvetlendiğini dile getirdi.
Ekonomi Bakanı Jim Chalmers ise enflasyondaki en büyük etkenin Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden tırmanması olduğunu savundu.
Chalmers kararın ardından, "Enflasyonla mücadelemiz, dünyanın öbür ucundaki bir savaş nedeniyle körükleniyor. Avustralyalılar Ortadoğu'daki bu savaş için çok ağır bir bedel ödüyor ve bugün bu bedel biraz daha ağırlaştı" değerlendirmesinde bulundu.
Banka, yüksek enerji maliyetleri ve zayıf yurt içi verimliliğin yanı sıra yapay zeka sektöründeki büyümenin de enflasyonist baskıları artırdığını bildirdi.
Teknolojinin büyük kısmının ithal edilmesine karşın veri merkezleri inşasının yerel iş gücü ve malzeme talebini yükselttiğini ifade eden Bullock, yapay zekanın ileride verimlilik artışı sağlama ihtimali olsa da bunun zamanının belirsizliğini koruduğunu söyledi.
Bankanın açıklamasında, yapay zeka kaynaklı talebin teknoloji bağlantılı ürünlerin küresel fiyatlarında hızlı artışa yol açtığı ve Avustralya'nın başlıca ticaret ortaklarında bu yatırımların Ortadoğu'daki savaşın olumsuz etkilerini aşarak beklenenden güçlü bir büyümeye zemin hazırladığı kaydedildi.
Yılın dördüncü faiz artışı, konut kredisi geri ödemelerini yükselterek hanehalkının yaşam maliyeti baskılarını artırdı.
Reuters ajansının haberine göre Merkez Bankası, eyalet başkentlerinin çoğunda konut fiyatlarının gerilediğini ve yeni konut kredisi başvurularında belirgin bir düşüş görüldüğünü bildirdi.
Chalmers, hükümetin baskıları hafifletmek amacıyla vergi indirimlerine gittiğini ve konut piyasasını genç Avustralyalılar için daha adil kılacak reformları devreye aldığını söyledi.