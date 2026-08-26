Avustralya'da 250 bin dolar değerindeki istiridyeler çalındı
26.08.2026 10:23
Avustralya'da Sydney'in kuzeyindeki bir çiftlikten piyasa değeri yaklaşık 250 bin ABD doları olan 400 bin yavru istiridye çalındı.
Avustralya polisi, yüz binlerce istiridyeyi çalarak kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Yeni Güney Galler Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sydney'in kuzeyinde yer alan Taree kasabası yakınlarındaki bir çiftlikten tahmini toplam değeri 350 bin Avustralya doları (yaklaşık 250 bin ABD doları) olan yumuşakçalar çalındı.
Olayda 400 bin adet yavru istiridyeyi barındıran 300'ü aşkın su ürünleri yetiştiricilik torbası hedef alındı.
Manning-Great Lakes Polis Bölgesi görevlileri, Oxley Island bölgesindeki Scotts Creek'te yer alan bir istiridye çiftliğinde gerçekleşen hırsızlığa dair ihbarı salı günü yerel saatle 11.00 sularında aldı.
Yetkililer, hırsızlığın bu yılın daha erken bir döneminde gerçekleştiğini ancak kendilerine resmi bildirimin salı günü ulaştığını ifade etti.
Yaklaşık 320 torba yavru istiridyenin mülkten çalındığı iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.
İstiridye yetiştiricisi Ryan Freeman, ulusal yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada toplam stokunun üçte birini kaybettiğini dile getirdi.
Noel döneminde genellikle 35 bin ila 40 bin düzine civarında satış yaptıklarını belirten Freeman, "Hırsızların bu istiridyeleri hedef almasının sebebi, ürünlerin yetişmesine az kalmış olması ve yaklaşan Noel döneminde bunları satabilecek olmalarıdır. Bu durumun üzerimizde çok büyük bir etkisi olacak" ifadelerini kullandı.
Yerli çeşitlerinin zengin ve kremamsı lezzetiyle tanındığı istiridye, Avustralya genelinde deniz ürünleri açık büfelerinin ve özellikle brunch menülerinin vazgeçilmez temel ürünleri arasında yer alıyor.
Polis yetkilileri, olaya ilişkin bilgi sahibi olan herkesin "Crime Stoppers" birimiyle irtibata geçmesi çağrısında bulundu.