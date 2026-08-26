Avustralya'da 250 bin dolar değerindeki istiridyeler çalındı

İstiridye yetiştiricisi Ryan Freeman, ulusal yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada toplam stokunun üçte birini kaybettiğini dile getirdi.

Noel döneminde genellikle 35 bin ila 40 bin düzine civarında satış yaptıklarını belirten Freeman, "Hırsızların bu istiridyeleri hedef almasının sebebi, ürünlerin yetişmesine az kalmış olması ve yaklaşan Noel döneminde bunları satabilecek olmalarıdır. Bu durumun üzerimizde çok büyük bir etkisi olacak" ifadelerini kullandı.