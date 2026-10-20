Avustralya'da milletvekiline araçlı saldırı. Bir bacağını kaybetti, durumu kritik
20.10.2026 13:59
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında dün bir aracın çarptığı Milletvekili Helen Haines bacağını kaybetti. Olayın, kasıtlı bir saldırı olduğu değerlendiriliyor.
Victoria eyaletindeki Wangaratta kasabasında dün yerel saatle 15.35'te bir Toyota Land Cruiser aracın çarpması sonucu ağır yaralanan bağımsız milletvekili Helen Haines acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Doktorlar, ağır yaralanan ve ameliyata alınan Haines'in bir bacağını kaybettiğini, diğer bacağını kurtarma operasyonunun sürdüğünü açıkladı. Melbourne kentindeki Alfred Hastanesi'nde tedavisi süren Haines'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.
Olay yerinde gözaltına alınan ve aracında bir de bıçak bulunan 43 yaşındaki erkek sürücünün bu eylemi neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken, Başbakan Anthony Albanese soruşturma sürerken bu konuda yorum yapmayacağını söyledi.
Avustralya polisi, olayın "hedef gözeterek saldırı" kapsamında değerlendirildiğini ve gözaltına alınan Brendan Nugent adlı sürücünün, ciddi yaralanmaya sebebiyet veren tehlikeli araç kullanmak, kasten ağır yaralamaya neden olmak ve kamu görevlisine zarar verme suçlamalarıyla yarın mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.
AVUSTRALYA BAŞBAKANI: KASITLI BİR EYLEM
AFP'nin haberine göre, ABC televizyonuna konuşan görgü tanıkları, bir anda bir çarpma sesi duyduklarını ve hemen sonra bir kadını iki otomobil arasında sıkışmış şekilde gördüklerini söyledi. Başbakan Albanese ise saldırının Haines'in aracının bagajından eşyalarını alırken gerçekleştiğini; sürücünün, Haines'in yanından geçtikten sonra ona geri dönmek için U dönüşü yaptığını belirtirken, "Bunun kasıtlı bir eylem olduğu açık" dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI: GÖRGÜ TANIKLARINA GÖRE İKİ KERE ÇARPTI
İçişleri Bakanı Tony Burke ise ABC radyosuna yaptığı açıklamada, bazı görgü tanıklarının, ilk çarpmanın ardından saldırganın, aracını geri döndürerek bir yayanın göz önünde Haines'e tekrar çarptığını söyledi.
Avustralya basınına göre bu sırada dükkanından koşarak fırlayan bir berber, zanlıya müdahale ederek saldırganın elindeki bıçağı aldı.
SÜRÜCÜYÜ YAKALAYAN BERBER "KAHRAMAN" OLDU
Olayın gerçekleştiği bölgede berberlik yapan ve hemen dükkanından fırlayarak sürücüyü etkisiz hale getiren Ricky Jefferies ise günün kahramanı oldu.
Gazetecilere konuşan Jefferies, "İlk düşündüğüm şey, 'Yaralanırsam karım hayal kırıklığına uğrar.' oldu. Ailem benim her şeyim. Toplumum ise ondan sonra gelir. Buradaki diğer insanlar benden çok daha fazlasını yaptı. Takdiri hak eden onlar." dedi.
DAHA ÖNCE HEMŞİRELİK VE EBELİK YAPTI
Hemşirelik ve ebelik yaptığı dönemlerin ardından 2019'da parlamentoya giren Haines, daha güçlü iklim eylemlerini desteklemek gibi duruşlarıyla tanınıyor.
Siyasi yelpazenin her kanadından destek ve geçmiş olsun mesajları yağarken, muhalefetteki muhafazakar lider Angus Taylor, "Ulusumuz için şoke edici bir gün." yorumunu yaparken, aşırı sağcı Senatör Pauline Hanson da, "Seçilmiş herhangi bir temsilciye yönelik şiddet, kim olursa olsun ve neyi savunursa savunsun, Avustralya'da asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.