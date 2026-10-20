Avustralya'da milletvekiline araçlı saldırı. Bir bacağını kaybetti, durumu kritik

Olay yerinde gözaltına alınan ve aracında bir de bıçak bulunan 43 yaşındaki erkek sürücünün bu eylemi neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken, Başbakan Anthony Albanese soruşturma sürerken bu konuda yorum yapmayacağını söyledi.

Avustralya polisi, olayın "hedef gözeterek saldırı" kapsamında değerlendirildiğini ve gözaltına alınan Brendan Nugent adlı sürücünün, ciddi yaralanmaya sebebiyet veren tehlikeli araç kullanmak, kasten ağır yaralamaya neden olmak ve kamu görevlisine zarar verme suçlamalarıyla yarın mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.