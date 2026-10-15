Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı. Ailelere para cezası tehdidi

Yasak karşıtları ülke genelinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenliyor.

Başkent Viyana'daki gösteriye katılan ve soyadını açıklamak istemeyen 37 yaşındaki Zehra, dokuz ve 13 yaşlarındaki iki kızının yasağa öfkeli ve üzgün olduğunu anlattı.

AFP'ye konuşan Zehra, "Çocuklarımızı kim olmak istediklerine kendilerinin karar verebileceğini söyleyerek yetiştiriyoruz, bu yasa ise tam tersini dayatıyor" dedi.

Okulda başörtüsünü çıkarmaktan korktuğunu söyleyen 12 yaşındaki Seham, iki yıldır taktığı örtünün kendisinin bir parçası haline geldiğini belirtti.

Seham, idarecilerle yapılan görüşmelerin ardından geleneksel olmayan alternatif bir baş örtüsü kullanmasına izin verildiğini ancak yine de tam başörtüsü takmayı tercih edeceğini kaydetti.

Yaklaşık bir yıl önce başörtüsü kullanmaya başlayan 12 yaşındaki Sandy de dinine büyük önem verdiğini ve inancını yaşamak istediğini ifade etti.

Viyana'da yasaktan etkilenen iki öğrenciyle çalışan ve adını vermek istemeyen bir öğretmen, çocukların zorlandığına dair bir işaret görmediklerini aktardı.

Öğrencilerin yeni kurallara uyum sağlamak ve kabul edilebilir alternatifler bulabilmek için haftalar harcadığını anlatan öğretmen, durumun onlar açısından oldukça rahatsız edici boyutlara ulaştığını söyledi.