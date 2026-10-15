Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı. Ailelere para cezası tehdidi
15.10.2026 11:09
Avusturya'da okullarda 14 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesi protestolara neden olurken, kurallara uymayan aileler para cezası yaptırımıyla karşı karşıya.
Avusturya'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 14 yaş altındaki kız öğrencilere getirilen başörtüsü yasağı, hem sokaklarda hem de sınıflarda tepkiyle karşılandı.
1 Eylül'de yürürlüğe giren düzenlemeye onlarca öğrencinin uymayı reddetmesi üzerine eğitim makamları ile aileler arasında görüşmeler başladı.
Muhafazakar partilerin öncülüğündeki hükümet yasağın cinsiyet eşitliğini teşvik ettiğini, Müslüman kız çocuklarını "ayrımcılık ve baskıdan" koruduğunu savunuyor.
Düzenlemeye karşı çıkanlar ise uygulamanın orantısız biçimde Müslümanları hedef aldığını, din özgürlüğünü ihlal ettiğini ve küçük yaştaki çocukları kendilerini rahat hissetmedikleri bir giyim tarzına zorladığını dile getiriyor.
YASAĞA UYMAYAN AİLELER PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA
Eğitim Bakanlığının verilerine göre yasağın yürürlüğe girmesinden bu yana ülke genelindeki eğitim idareleri velilerle 127 görüşme yaptı ve mevzuat ihlali iddiasıyla 52 resmi bildirim düzenlendi.
Mevzuata göre öğrencilerin yasağa uymaması halinde okulların konuyu üst makamlara bildirmeden önce öğrenciler ve velilerle bir dizi görüşme yapması gerekiyor.
Yasağı dikkate almamayı sürdüren ailelere nihai aşamada para cezası verilebiliyor.
Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr, AFP'ye yaptığı açıklamada, şu ana kadar yalnızca 127 görüşme yapılmasının "öğrenci ve velilerin büyük çoğunluğunun işbirliğine açık olduğunu gösterdiğini" ifade etti.
Wiederkehr, söz konusu görüşmelerin ihlal durumlarında çoğunlukla başarıyla sonuçlandığını kaydetti.
Fakat Viyana'daki eğitim yetkilileri, yürütülen görüşmeler sonucunda kız çocuklarının başörtüsünü kendi istekleriyle taktığı yönünde bir izlenim edindiklerini bildirdi.
ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ
Yasak karşıtları ülke genelinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenliyor.
Başkent Viyana'daki gösteriye katılan ve soyadını açıklamak istemeyen 37 yaşındaki Zehra, dokuz ve 13 yaşlarındaki iki kızının yasağa öfkeli ve üzgün olduğunu anlattı.
AFP'ye konuşan Zehra, "Çocuklarımızı kim olmak istediklerine kendilerinin karar verebileceğini söyleyerek yetiştiriyoruz, bu yasa ise tam tersini dayatıyor" dedi.
Okulda başörtüsünü çıkarmaktan korktuğunu söyleyen 12 yaşındaki Seham, iki yıldır taktığı örtünün kendisinin bir parçası haline geldiğini belirtti.
Seham, idarecilerle yapılan görüşmelerin ardından geleneksel olmayan alternatif bir baş örtüsü kullanmasına izin verildiğini ancak yine de tam başörtüsü takmayı tercih edeceğini kaydetti.
Yaklaşık bir yıl önce başörtüsü kullanmaya başlayan 12 yaşındaki Sandy de dinine büyük önem verdiğini ve inancını yaşamak istediğini ifade etti.
Viyana'da yasaktan etkilenen iki öğrenciyle çalışan ve adını vermek istemeyen bir öğretmen, çocukların zorlandığına dair bir işaret görmediklerini aktardı.
Öğrencilerin yeni kurallara uyum sağlamak ve kabul edilebilir alternatifler bulabilmek için haftalar harcadığını anlatan öğretmen, durumun onlar açısından oldukça rahatsız edici boyutlara ulaştığını söyledi.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BOZABİLİR
Yasal mücadeleyi destekleyen Avusturya İslam Cemaati, uygulamanın başlamasından bu yana ailelerden zorluklar yaşandığına dair yaklaşık 70 bildirim aldıklarını açıkladı.
Cemaatten yapılan açıklamada, "Çocukların refahını koruma gerekçesiyle savunulan yasa, tam da bu çocukları okulda baskı altına sokuyor" değerlendirmesi yer aldı.
Avusturya Anayasa Mahkemesi, yasağa ilişkin bir itiraz başvurusunun kuruma ulaştığını doğruladı.
Mahkemenin kararına 2027 yılının ilk yarısında varması öngörülüyor.
Avusturya, okullarda başörtüsünü kısıtlama girişimini ikinci kez hayata geçiriyor.
Muhafazakarlar ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi arasındaki koalisyon döneminde, 2019 yılında ilkokul öğrencilerine yönelik benzer bir yasak getirilmişti.
Söz konusu düzenleme, yalnızca Müslümanları hedef alan bir kuralın dini tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
Resmi verilere göre dokuz milyon nüfuslu Avusturya'da halkın yaklaşık yüzde sekizini Müslümanlar oluşturuyor.
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının (FRA) 2024 tarihli raporu, ülkedeki Müslümanların AB genelinde en yüksek ırkçılık ve ayrımcılık oranlarıyla karşılaştığını ortaya koyuyor.
2024 seçimlerinde hükümet kuramasa da ilk kez birinci parti çıkan göçmen karşıtı Özgürlük Partisi, anketlerdeki liderliğini koruyor.