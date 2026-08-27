Ay tutulması geliyor. Yüzde 96’sı gölgede kalacak, tam 5 saat sürecek
27.08.2026 10:14
Ay, 27-28 Ağustos gecesi gerçekleşecek derin parçalı tutulmada büyük ölçüde Dünya’nın gölgesine girecek. Yüzeyinin yaklaşık yüzde 96’sı gölgede kalacak Ay, kızıl ve bakır tonlarında görünecek.
AY'IN YÜZDE 96'SI GÖLGEDE KALACAK
Gökyüzü meraklıları, 27-28 Ağustos gecesi dikkat çekici bir doğa olayına tanıklık edecek.
Gerçekleşecek parçalı Ay tutulması sırasında Ay’ın yüzeyinin yaklaşık yüzde 96’sı Dünya’nın gölgesi altında kalacak.
Tutulma, saat dilimine bağlı olarak 27 Ağustos gecesi ile 28 Ağustos sabahı arasında gerçekleşecek. NASA verilerine göre tutulmanın en yoğun anına 28 Ağustos saat 04.12 civarında ulaşılması bekleniyor.
Görsel olarak belirginleştiği ve Ay'ın Dünya'nın karanlık tam gölge konisine girmeye başladığı parçalı evre ise 06.12 itibarıyla izlenebilecek. Tutulmanın tepe noktası 06.28'de yaşanacak.
AY KIZIL VE BAKIR RENGİNE BÜRÜNECEK
Tam Ay tutulmasından farklı olarak Ay’ın küçük bir bölümü Dünya’nın karanlık gölgesinin dışında kalacak.
Ancak gölgede kalan büyük bölümün kızıl veya bakır tonlarına bürünmesi bekleniyor. Bu renk değişimi, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması sonucu ortaya çıkıyor. Aynı etki, tam Ay tutulmalarında görülen ve halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılan görüntüyü de oluşturuyor.
Tutulmanın en yoğun anında Ay çapının yaklaşık yüzde 93’ü Dünya'nın tam gölge bölgesi olan “umbra” içerisinde bulunacak.
BEŞ SAATTEN FAZLA SÜRECEK
Tutulmanın, yarı gölge evresinin başlangıcından sona ermesine kadar beş saatten uzun sürmesi bekleniyor. Ay’ın büyük bölümünün karardığı derin parçalı tutulma evresi ise daha kısa olacak.
Gökyüzü olayı Amerika kıtasının büyük bölümünden tamamen izlenebilecek. Avrupa ve Afrika’nın bazı bölgelerinde ise Ay’ın doğuşu veya batışı sırasında tutulmanın belirli evreleri görülebilecek.
ÖZEL GÖZLÜK GEREKMİYOR
Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulmasını izlemek için özel koruyucu gözlük kullanmaya gerek bulunmuyor. Tutulma çıplak gözle güvenli biçimde izlenebilirken, dürbün veya teleskop Ay yüzeyindeki renk değişimini daha ayrıntılı görme imkanı sağlayacak.
Gökyüzünün açık olması ve ufkun önünde görüşü engelleyen yapıların bulunmaması ise gözlem için en uygun koşulları sağlayacak.
İKİ HAFTA ARAYLA İKİ TUTULMA
Ay tutulması, 12 Ağustos'ta Grönland, İzlanda ve İspanya'nın bazı bölgelerinden izlenen tam Güneş tutulmasından yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşiyor.
Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş, Dünya ve Ay’ın yörüngesel hizalanması nedeniyle birbirine yakın tarihlerde meydana gelmesi sık görülen bir durum.