Ay tutulması geliyor. Yüzde 96’sı gölgede kalacak, tam 5 saat sürecek

Tutulmanın, yarı gölge evresinin başlangıcından sona ermesine kadar beş saatten uzun sürmesi bekleniyor. Ay’ın büyük bölümünün karardığı derin parçalı tutulma evresi ise daha kısa olacak.

Gökyüzü olayı Amerika kıtasının büyük bölümünden tamamen izlenebilecek. Avrupa ve Afrika’nın bazı bölgelerinde ise Ay’ın doğuşu veya batışı sırasında tutulmanın belirli evreleri görülebilecek.