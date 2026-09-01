Ayı saldırıları rekor kırdı, belediye ilginç bir çözüm buldu

Ancak Nagano'daki yaklaşım, Japonya genelindeki politikadan önemli ölçüde ayrılıyor.

Çevre Bakanlığı verilerine göre ülkede 1 Nisan'dan bu yana ayı saldırılarında altı kişi hayatını kaybetti. Bir önceki mali yılda ise ayılar 13 kişinin ölümüne yol açarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ayı görülme vakaları da geçen yıl önceki rekorun iki katına çıktı. Hayvanların kasaba ve şehirlerin dış mahallelerine kadar ilerlemesi endişeleri artırdı.

Uzmanlara göre bunun tek bir nedeni yok. Meşe palamudu gibi ayıların beslendiği yiyeceklerin miktarındaki değişimler ve iklim değişikliğinin olası etkileri nedenler arasında gösteriliyor.