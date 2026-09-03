Aylarca denizden çıkmadı. USS Abraham Lincoln'ın son hali şaşırttı
03.09.2026 12:07
ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin 286 günlük görevin ardından Tayland'a ulaştığında baştan sona pasla kaplı görüntüsü dikkat çekti.
ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, aylar süren görevlerinin ardından çarşamba günü Tayland'da limana yanaştı. Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki dev savaş gemisinin baştan sona pasla kaplı görüntüsü dikkat çekti.
Ancak uzmanlara göre geminin görüntüsü, geçirdiği olağanüstü uzun görev süresi düşünüldüğünde şaşırtıcı değil.
ABD Donanması'nın verilerine göre USS Abraham Lincoln, geçen kasım ayında ana limanı San Diego'dan ayrılmasından bu yana 286 gününü denizde geçirdi.
“60 GÜNDEN SONRA PAS OLAĞAN DIŞI DEĞİL”
USS Abraham Lincoln ile aynı Nimitz sınıfı uçak gemilerinde üç kez görev yapan eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster, uzun süre denizde kalan gemilerde paslanmanın beklenen bir durum olduğunu söyledi.
Schuster, “60 gün veya daha uzun süre kesintisiz deniz operasyonu gerçekleştiren bir geminin su hattı boyunca paslanması olağan dışı değil.” dedi.
Pasın özellikle muharebe operasyonları sırasında denizde temizlenmesinin kolay olmadığını belirten Schuster, kapsamlı bakım için geminin sabit durumda olması gerektiğini ifade etti.
TEMİZLENMESİ BİR AY SÜREBİLİR
Pasın giderilmesi için mürettebatın geminin su hattına indirilmesi, paslı bölgelerin zımparalanması, iki kat pas önleyici astar ve ardından iki kat donanma grisi boya uygulanması gerekiyor.
Schuster, geminin mevcut görüntüsünü değerlendirerek, “Gördüğüm kadarıyla tüm pasın temizlenmesi yaklaşık 30 günlük bakım çalışması gerektiriyor.” diye konuştu.
USS Abraham Lincoln, mürettebatın uzun görevin ardından dinlenebilmesi için Tayland Körfezi'ndeki Laem Chabang Limanı'na yanaştı. Ziyaretin birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Uzmanlara göre bu sürede yalnızca öncelikli bakım çalışmaları yapılabilecek. Özellikle geminin baş kısmı ve ön gövdesindeki pasların temizlenmesine öncelik verilmesi bekleniyor.
Bu bölgeler, gemi hareket halindeyken dalgaların ve tuzlu suyun aşındırıcı etkisine en fazla maruz kalan noktalar arasında bulunuyor.
“PAS BULAŞICI BİR HASTALIK GİBİ”
Geminin üst bölümlerindeki pasların bir kısmı seyir sırasında temizlenebilse de su hattındaki çalışmalar için geminin hareketsiz ve dalga etkisinden uzak olması gerekiyor.
Schuster, paslanmanın ihmal edilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.
“Pas bulaşıcı bir hastalık gibidir. Yayılır. Bu nedenle erken müdahale ederek kontrol altına almak, daha sonra çok daha büyük bir sorunla uğraşmaktan iyidir.” diyen Schuster, pasın çelik yapıları zayıflattığını belirtti.
Uzun vadede güverteler, yürüyüş yolları ve diğer çelik parçaların zarar görebileceğine dikkat çekti.
286 GÜNLÜK GÖREVİN YIPRATICI ETKİSİ
USS Abraham Lincoln'ın uzun süreli görevi yalnızca geminin fiziksel durumuyla gündeme gelmedi.
Görev süresince ikmal sıkıntıları nedeniyle mürettebatın moralinin bozulduğuna ilişkin haberler yayımlanırken, en az bir mürettebat üyesinin denize düştüğü de bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce geminin uzun görev süresine ilişkin endişeleri reddederek, USS Abraham Lincoln'ın görev süresinin “yeterince uzun olmadığını” söylemişti.