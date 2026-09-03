Aylarca denizden çıkmadı. USS Abraham Lincoln'ın son hali şaşırttı

Geminin üst bölümlerindeki pasların bir kısmı seyir sırasında temizlenebilse de su hattındaki çalışmalar için geminin hareketsiz ve dalga etkisinden uzak olması gerekiyor.

Schuster, paslanmanın ihmal edilmesinin ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.

“Pas bulaşıcı bir hastalık gibidir. Yayılır. Bu nedenle erken müdahale ederek kontrol altına almak, daha sonra çok daha büyük bir sorunla uğraşmaktan iyidir.” diyen Schuster, pasın çelik yapıları zayıflattığını belirtti.

Uzun vadede güverteler, yürüyüş yolları ve diğer çelik parçaların zarar görebileceğine dikkat çekti.