Azerbaycan'daki "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı gerçek operasyon sahnelerini aratmadı

Tatbikatta helikopterlerden indirme yapılarak giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları kuruldu, yaralılar hava ve kara araçlarıyla tahliye edildi. Sürü dronlarla temas hattındaki ve yakın derinlikteki hedeflere saldırılar düzenlendi.

Mayın tarlaları temizlendi ve tankların geçişini engellemek amacıyla oluşturulan hendekler aşıldı, birliklerin ilerleyişi için de köprü kuruldu.

Tatbikatın bazı bölümleri, Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Bu nedenle seçkin gözlemciler, tatbikatın diğer aşamalarını monitörlerden takip etti.