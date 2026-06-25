Bağırış çağırış kavga ettiler: ABD Senatosu'nda İran oturumu

Reuters/Ipsos anketine göre, Trump'ın onay oranının geçen yıl göreve dönmesinden bu yana en düşük seviyeye gerilediği bir dönemde, her dört Amerikalıdan sadece biri savaşın maliyetine değdiğine inanıyor.

Senato, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen bir tasarıyı oylayarak Trump'ya savaşı bitirme talimatı vermişti.

Cassidy, muhalefetteki Demokratlarla birlikte bu tasarıyı destekleyen dört Cumhuriyetçiden biriydi.

Bu yılki ön seçimlerde Trump destekli bir rakibe karşı kaybeden Cassidy ile yaşadığı tartışmaya değinmeyen Trump, daha sonra Senato'yu eleştirdi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran bunu görüyor ve 'Bu da neyin nesi?' diyor. Artık bunun anlamsız olduğunu biliyorsunuz, değil mi?" dedi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra ABD yönetimi, 867 milyar dolarlık mevcut askeri bütçeye ek olarak, savaş masraflarını karşılamak üzere Kongre'den 70 milyar dolar daha talep etti.

Çarşamba gece yarısı yapılan oylamada, daha önceki İran savaş yetkileri tasarılarına destek veren Cassidy bu kez "hayır" oyu kullandı.

Savaş yetkileri tasarılarını destekleyen bir diğer Cumhuriyetçi olan Kentucky Senatörü Rand Paul ise çekimser kaldı.

Maine Senatörü Susan Collins ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski olmak üzere iki Cumhuriyetçi, bir kişi hariç tüm Demokratlarla birlikte tasarı lehine oy verdi.

Demokratlar arasında "hayır" oyu kullanan tek isim Pennsylvania Senatörü John Fetterman oldu. Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Mitch McConnell ile Colorado Senatörü Michael Bennet ise oylamaya katılmadı.

Cassidy, çarşamba akşamı X platformunda yaptığı paylaşımda, öğleden sonra İran konusunda kendisini detaylı şekilde bilgilendiren Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'a teşekkür etti.

Cassidy, "Endişelerimin çoğunu ele almak üzere Beyaz Saray'a yapılan bu hızlı davet için minnettarım" dedi.