Balina için nefes kesen operasyon.“Timmy” kurtarıldı

Balinanın taşınma sırasında oluşmuş olabilecek küçük yaraları bulunduğu, ancak bunların yüzeysel olduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre Timmy’nin Norveç kıyıları üzerinden Arktik bölgeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

HAFTALAR SÜREN MÜCADELE

Balina ilk olarak 23 Mart’ta Almanya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck kenti yakınlarında bir kumlukta mahsur kaldı.

Kendi çabasıyla kurtulsa da birkaç kez yeniden sıkıştı ve yapılan ilk kurtarma girişimleri başarısız oldu. Yetkililerin operasyonu sonlandırma kararı almasının ardından özel girişimciler devreye girdi.