Balina için nefes kesen operasyon.“Timmy” kurtarıldı
02.05.2026 13:19
Ceren Ekşi
Almanya kıyılarında haftalarca mahsur kalan kambur balina “Timmy”, zorlu bir operasyonla Danimarka açıklarında Kuzey Denizi’ne salındı.
"KENDİ BAŞINA YÜZMEYE BAŞLADI"
Almanya kıyılarında karaya vurarak hayatta kalma mücadelesi veren “Timmy” adlı kambur balina, Cumartesi günü düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Balina, özel bir barçla taşınarak Danimarka açıklarında Kuzey Denizi’ne bırakıldı.
Kurtarma operasyonunu finanse eden girişimcilerden Karin Walter-Mommert, balinanın barçtan ayrıldıktan sonra su püskürterek yüzmeye başladığını söyledi.
Walter-Mommert, balinanın şu an için doğru yönde ilerlediğini ve kendi başına yüzebildiğini belirtti.
HAFİF YARALAR TESPİT EDİLDİ
Balinanın taşınma sırasında oluşmuş olabilecek küçük yaraları bulunduğu, ancak bunların yüzeysel olduğu ifade edildi.
Uzmanlara göre Timmy’nin Norveç kıyıları üzerinden Arktik bölgeye doğru ilerlemesi bekleniyor.
HAFTALAR SÜREN MÜCADELE
Balina ilk olarak 23 Mart’ta Almanya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck kenti yakınlarında bir kumlukta mahsur kaldı.
Kendi çabasıyla kurtulsa da birkaç kez yeniden sıkıştı ve yapılan ilk kurtarma girişimleri başarısız oldu. Yetkililerin operasyonu sonlandırma kararı almasının ardından özel girişimciler devreye girdi.
TARTIŞMALI PLAN BAŞARILI OLDU
Girişimciler, balinayı su dolu özel bir barça yönlendirme planı geliştirdi. Bazı uzmanlar planın hayvana zarar verebileceğini savunarak eleştirilerde bulundu.
Ancak operasyon başarıyla tamamlandı ve balina Wismar Körfezi’nden sabah saatlerinde denize bırakıldı.
Kurtarma ekipleri, balinayı barça ulaştırmak için kumda özel bir kanal kazdı ve hayvana kayışlar bağlayarak yönlendirdi.
Ekipler, balina hızlanarak barçaya girerken yanında yüzdü. Bu anlar kıyıda toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.
İLK PLAN BAŞARISIZ OLMUŞTU
Daha önce balinayı şişme yastıklar ve pontonlarla kurtarma girişimi başarısız olmuştu. Veterinerlerin balinanın taşınabilir durumda olduğunu açıklamasının ardından barç planına onay verildi.
Olay, televizyon kanalları ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak süreç boyunca balinanın neden yönünü kaybettiğine dair tartışmalar ve komplo teorileri de gündeme geldi.