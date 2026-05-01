Balinaların dili çözülebilir mi? Okyanusu “dinleyen” robot geliştirildi

“Glider” adı verilen bu robot, motor kullanmak yerine yüzdürme kuvvetini değiştirerek hareket ediyor. Daha ağır hale gelerek batıyor, hafifleyerek yükseliyor.

Geleneksel yöntemlerin aksine, bu robot verileri sonradan analiz etmek yerine anlık kararlar alabiliyor.

Yeni sistem, balinaları uzun süre boyunca kesintisiz takip edebiliyor. Bu sayede bilim insanları kısa süreli gözlemler yerine, aynı balina veya grubu üzerinde uzun vadeli inceleme yapabiliyor.

Araştırmacılar, bu yaklaşımın balinaların sosyal davranışlarını, koordinasyonlarını ve çevresel değişimlere verdikleri tepkileri daha iyi anlamayı sağlayacağını belirtiyor.

İNSAN KAYNAKLI GÜRÜLTÜLERE NASIL TEPKİ VERİYORLAR?

Elde edilecek verilerin, özellikle anne-yavru balinalar arasındaki etkileşimleri inceleyerek yavruların ses kalıplarını nasıl öğrendiğini ortaya koyabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca sistem, balinaların insan kaynaklı gürültülere nasıl tepki verdiğini analiz etmeye de yardımcı olabilir. Bu da gemi trafiği, açık deniz inşaatları ve balıkçılık faaliyetlerinin etkilerini daha net ortaya koyabilir.