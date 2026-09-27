Bangkok'ta seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Yetkililer, başkent genelindeki yağışların azaldığını, ekiplerin biriken suları mümkün olduğunca hızlı tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde orta ve şiddetli yağışların bugün de devam etmesinin beklendiğini, ancak hava koşullarının yarından itibaren iyileşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.



Yetkililer, vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.