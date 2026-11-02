Bangladeş'te asgari ücret protestosu. 500'den fazla fabrika iş bıraktı
02.11.2026 14:15
Bangladeş'te hazır giyim işçileri, asgari ücretin iki katına çıkarılması talebiyle sanayi havzalarında ana yolları kapatarak polisle çatıştı.
Bangladeş'te binlerce hazır giyim işçisi, asgari ücretin iki katından fazlasına çıkarılması talebiyle ana otoyolları ulaşıma kapattı ve polisle çatıştı.
Sanayi havzalarına yayılan eylemlerde onlarca noktada güvenlik güçleriyle göstericiler karşı karşıya geldi.
Dünyanın Çin'den sonraki en büyük ikinci giyim ihracatçısı konumundaki 170 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi, önde gelen küresel markalar için üretim yapıyor.
AFP ajansının haberine göre başkent Dakka'nın kuzeyindeki Gazipur'da toplanan yüzlerce işçi, Dakka-Tangail otoyolunu trafiğe kapatarak araçlara zarar verdi.
Mirpur bölgesinde sokaklara çıkan kalabalık gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, öfkeli eylemciler bir polis aracını ateşe verdi.
Hükümet, milyonlarca kişiye istihdam sağlayan ve ülke ihracat gelirlerinin büyük kısmını oluşturan hazır giyim sektöründe asgari ücreti gözden geçirmek üzere bir ücret komisyonu kurulacağını duyurmuştu.
Ancak sendika temsilcileri, yüksek enflasyon ve artan hane masrafları sebebiyle işçilerin tepkisinin komisyon kararının ötesine geçtiğini dile getiriyor.
Mevcut durumda aylık yaklaşık 13 bin taka kazanan işçiler, gelirlerinin 30 bin takaya (yaklaşık 12 bin Türk Lirası) yükseltilmesini istiyor.
Bangladeş İşçi Dayanışma Merkezi temsilcisi Kalpona Akter, halihazırdaki ödemelerin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığını aktarıyor.
Ülkenin en büyük tekstil fabrikalarının yer aldığı Dakka'nın banliyösü Ashulia'da polis, kalabalıkları dağıtmak için ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Güvenlik güçleri göstericileri dar ara sokaklara doğru sürerken, yoğun gaz bulutları ailelerin tek odalı evlerde yaşadığı kalabalık yerleşim alanlarına ulaştı.
Yerleşim alanında yaşayan 24 yaşındaki Kamona, AFP'ye yaptığı açıklamada, polisin doğrudan konut alanlarının içine gaz kapsülleri fırlattığını belirterek güvenlik güçlerinin çevredeki çocukları gözetmediğini söyledi.
Fabrika işçisi 28 yaşındaki Mamum, gıda, mutfak tüpü ve elektrik faturalarındaki artışa dikkat çekerek, hükümetin ya temel tüketim maddelerinin fiyatlarını düşürmesi ya da maaşları artırması gerektiğini kaydetti.
Makine operatörü 24 yaşındaki Sharmin ise "Ekonominin çarklarını biz döndürüyoruz. Bizi dinlemek zorundalar" dedi.
İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, sanayi temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından hükümetin protestoları durdurmak amacıyla sert önlemler alacağını açıkladı.
Ahmed, "İşçi hareketi kisvesi altında yasa dışı faaliyetlere ve provokasyonlara girişenlere taviz verilmeyecek" uyarısını yaptı.
Bakan Ahmed ayrıca, Başbakan Tarık Rahman'ın kabine toplantısının ardından yetkililere işçi haklarının korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde talimat verdiğini aktardı.
Başbakan Rahman, fabrikalardaki üretimin ve ihracat sevkiyatının aksamadan sürmesini istedi.
Devlete bağlı BSS haber ajansına göre, hazır giyim ve triko üreticileri birlikleri, süregelen huzursuzluğun üretimi aksatabileceği, ihracat teslimatlarını geciktirebileceği ve Bangladeş'in uluslararası alıcılara karşı taahhütlerini zedeleyebileceği uyarısını paylaştı.
Ekota Garments Sramik Federasyonu Genel Sekreteri Kamrul Hasan, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada bazı işçi liderlerinin saklanmak zorunda kaldığını söyledi.
Ücret komisyonu kurulmasına rağmen bu çapta bir eylem dalgası beklemediklerini belirten Hasan, işçilerin ücret düşüklüğü ve çözümsüz kalan diğer başlıklar nedeniyle sokakta olduğunu vurguladı.
Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, Dakka ile birlikte Savar, Ashulia, Jirani ve Gazipur gibi çevre sanayi bölgelerindeki en az 529 fabrikada işçiler iş bıraktı.