Bangladeş'te asgari ücret protestosu. 500'den fazla fabrika iş bıraktı

Bakan Ahmed ayrıca, Başbakan Tarık Rahman'ın kabine toplantısının ardından yetkililere işçi haklarının korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde talimat verdiğini aktardı.

Başbakan Rahman, fabrikalardaki üretimin ve ihracat sevkiyatının aksamadan sürmesini istedi.

Devlete bağlı BSS haber ajansına göre, hazır giyim ve triko üreticileri birlikleri, süregelen huzursuzluğun üretimi aksatabileceği, ihracat teslimatlarını geciktirebileceği ve Bangladeş'in uluslararası alıcılara karşı taahhütlerini zedeleyebileceği uyarısını paylaştı.

Ekota Garments Sramik Federasyonu Genel Sekreteri Kamrul Hasan, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada bazı işçi liderlerinin saklanmak zorunda kaldığını söyledi.

Ücret komisyonu kurulmasına rağmen bu çapta bir eylem dalgası beklemediklerini belirten Hasan, işçilerin ücret düşüklüğü ve çözümsüz kalan diğer başlıklar nedeniyle sokakta olduğunu vurguladı.

Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, Dakka ile birlikte Savar, Ashulia, Jirani ve Gazipur gibi çevre sanayi bölgelerindeki en az 529 fabrikada işçiler iş bıraktı.