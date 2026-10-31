Bangladeş'te dang humması can alıyor. Ölümler aralık ayından önce durmayacak
31.10.2026 16:02
Bangladeş'te sivrisineklerin bulaştırdığı dang humması salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ekim sonu itibarıyla 418'e yükseldi.
Bangladeş Sağlık Bakanlığı, sivrisinekler yoluyla bulaşan dang humması salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısının 30 Ekim itibarıyla 418'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık verilerine göre ülkede yılbaşından bu yana 133 binden fazla kişi dang humması şüphesi ve teşhisiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Ekim ayı, kayıtlara geçen 173 can kaybıyla eylüldeki 148 ölümü geride bıraktı ve 2026 yılının en ölümcül ayı oldu.
Uzmanlar, vaka ve ölüm sayılarındaki artış eğiliminin aralık ayından önce belirgin bir düşüş göstermesini beklemediklerini bildirdi.
Ülke aynı zamanda bin 200'den fazla kişinin hayatına mal olan ve dünyadaki en ağır seyreden kızamık salgınıyla mücadele ettiği için sağlık sistemi çifte krizle karşı karşıya kaldı.
HASTANELERDEKİ YOĞUNLUK AĞIR VAKALARI ARTIRIYOR
Doktorlar, hastaların büyük bölümünün sağlık kuruluşlarına ancak durumları ağırlaştıktan sonra başvurduğunu kaydetti.
Başkent Dakka'daki devlete ait Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi ve Hastanesi Direktörü Mirza Golam Sarwar, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, tek bir günde 67 yeni yatış yapıldığını ve kurumda 279 dang humması hastasının tedavi gördüğünü aktardı.
Hastalardaki kritik duruma işaret eden Sarwar, "Bize şok tablosunda çok sayıda hasta geliyor; tansiyonları bazen ölçülemeyecek kadar düşüyor, oksijen seviyeleri de hızla geriliyor." dedi.
Dahiliye uzmanı ABM Abdullah ise teşhis ve tedavideki gecikmelerin yanı sıra virüse birden fazla kez yakalanmanın ölümleri tetiklediğini dile getirdi.
Hastalara belirtiler ortaya çıkar çıkmaz sağlık merkezlerine gitmeleri ve sivrisinek üreme alanlarını yok etmeleri çağrısında bulunan Abdullah, "Daha önce dang humması geçirenler, yeniden enfekte olduklarında çok daha yüksek ağır hastalık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor." ifadelerini kullandı.
Dakka'da yaşayan 33 yaşındaki Faisal Ferdous, 2017 ve 2024 yıllarının ardından bu ayın başında üçüncü kez dang hummasına yakalandığını söyledi.
Ferdous, beş yaşındaki oğullarının farklı bir rahatsızlığı sebebiyle hastanede refakatçi olarak kaldıkları günlerin hemen ertesinde eşiyle birlikte hastalandıklarını ifade etti.
Şu an evinde iyileşme sürecinde olan Ferdous, "Bu kez hem eşim hem de ben hastanede tedavi görmek zorunda kaldık." değerlendirmesini yaptı.
Hastalığın her aşamasının kendilerini zorladığını belirten Ferdous, "Her nöbet çok ağırdı; hastalığı defalarca geçirdiğinizde, durumun ciddileşeceği endişesi katlanarak artıyor." diye konuştu.
Sağlık uzmanları, dang humması virüsünün dört ayrı serotipinin birden dolaşımda yer almasının ağır hastalık ihtimalini yukarı çektiğini vurguladı.
Uzmanlar, serotiplerden birine yakalanan bir kişinin daha sonra başka bir tiple tekrar enfekte olabileceğini ve bu tablonun komplikasyon riskini katladığını kaydetti.
Yetkililer dang humması aşısını uzun vadeli bir tedbir olarak değerlendirme masasında tutsa da Bangladeş'te henüz uygulanabilen bir aşı programı yer almıyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİVRİSİNEK MEVSİMİNİ UZATIYOR
Reuters'a konuşan Jahangirnagar Üniversitesi entomoloji uzmanı Kabirul Bashar, ölümlerin ekim ayındaki hızla artmaya devam etmeyeceğini fakat bulaşın kasım ayı boyunca süreceğini öngördü.
Salgının takvimine ilişkin değerlendirmede bulunan Bashar, "Bir miktar rahatlama görebiliriz ancak dang humması kasım ayında ortadan kalkmayacak; düşüşler sınırlı kalacaktır, aralık ayından önce belirgin bir iyileşme beklenmiyor." dedi.
Bashar, daha önceki yağışların oluşturduğu durgun su birikintilerinden sivrisineklerin çıkmaya devam edeceğini, havalar kurusa bile virüs aktarımının süreceğini ifade etti.
İklim kriziyle bağlantılı değişen yağış ve nem dengesinin sivrisineklerin üreme mevsimini uzattığına dikkat çeken Bashar, bu durumun Aedes türü sivrisinekleri daha uzun süre faal kıldığını belirtti.