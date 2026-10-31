Bangladeş'te dang humması can alıyor. Ölümler aralık ayından önce durmayacak

Doktorlar, hastaların büyük bölümünün sağlık kuruluşlarına ancak durumları ağırlaştıktan sonra başvurduğunu kaydetti.

Başkent Dakka'daki devlete ait Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi ve Hastanesi Direktörü Mirza Golam Sarwar, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, tek bir günde 67 yeni yatış yapıldığını ve kurumda 279 dang humması hastasının tedavi gördüğünü aktardı.

Hastalardaki kritik duruma işaret eden Sarwar, "Bize şok tablosunda çok sayıda hasta geliyor; tansiyonları bazen ölçülemeyecek kadar düşüyor, oksijen seviyeleri de hızla geriliyor." dedi.

Dahiliye uzmanı ABM Abdullah ise teşhis ve tedavideki gecikmelerin yanı sıra virüse birden fazla kez yakalanmanın ölümleri tetiklediğini dile getirdi.

Hastalara belirtiler ortaya çıkar çıkmaz sağlık merkezlerine gitmeleri ve sivrisinek üreme alanlarını yok etmeleri çağrısında bulunan Abdullah, "Daha önce dang humması geçirenler, yeniden enfekte olduklarında çok daha yüksek ağır hastalık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dakka'da yaşayan 33 yaşındaki Faisal Ferdous, 2017 ve 2024 yıllarının ardından bu ayın başında üçüncü kez dang hummasına yakalandığını söyledi.

Ferdous, beş yaşındaki oğullarının farklı bir rahatsızlığı sebebiyle hastanede refakatçi olarak kaldıkları günlerin hemen ertesinde eşiyle birlikte hastalandıklarını ifade etti.

Şu an evinde iyileşme sürecinde olan Ferdous, "Bu kez hem eşim hem de ben hastanede tedavi görmek zorunda kaldık." değerlendirmesini yaptı.

Hastalığın her aşamasının kendilerini zorladığını belirten Ferdous, "Her nöbet çok ağırdı; hastalığı defalarca geçirdiğinizde, durumun ciddileşeceği endişesi katlanarak artıyor." diye konuştu.

Sağlık uzmanları, dang humması virüsünün dört ayrı serotipinin birden dolaşımda yer almasının ağır hastalık ihtimalini yukarı çektiğini vurguladı.

Uzmanlar, serotiplerden birine yakalanan bir kişinin daha sonra başka bir tiple tekrar enfekte olabileceğini ve bu tablonun komplikasyon riskini katladığını kaydetti.

Yetkililer dang humması aşısını uzun vadeli bir tedbir olarak değerlendirme masasında tutsa da Bangladeş'te henüz uygulanabilen bir aşı programı yer almıyor.