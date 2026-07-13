Banka hesabındaki parayı görünce işi bıraktı

Ünlü talk show sunucusu ve komedyen Rosie O'Donnell, 1996 ile 2002 yılları arasında altı sezon boyunca sunduğu ve her gün milyonlarca izleyiciye ulaşan popüler programı "The Rosie O'Donnell Show"u kariyerinin zirvesindeyken neden bıraktığını açıkladı.

64 yaşındaki sanatçı, banka hesabında kendisi ve ailesi için rahat hissettiren bir miktara ulaştığında ekranlara veda etme kararı aldığını belirtti.

Cebinde yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu gördüğünde programı sonlandırmak için doğru zamanın geldiğini hissettiğini dile getiren O'Donnell, Page Six'e verdiği demeçte, "Bu rakamı duyduğumda, 'Tamam, artık işim bitti' diye düşündüm. Herkes ise 'Neden bırakıyorsun?' diye soruyordu" ifadesini kullandı.

Bu kararı almasındaki bir diğer temel etkenin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme isteği olduğunu kaydeden ünlü sunucu, "Hayatımdaki herkesin, hayır işlerinin ve yabancıların bakımını üstlenecek kadar yeterli paraya sahiptim. Çocuklarımın softbol maçlarında, okul tiyatrolarında olmak istiyordum" dedi.

O'Donnell, programın yapımcı şirketi Warner Brothers yöneticilerinin, şovu iki yıl daha sürdürmesi için kendisine 100 milyon dolarlık yeni bir teklifle geldiklerini ancak bunu da geri çevirdiğini açıkladı.

Yöneticilerin şaşkınlığını aktaran ünlü sanatçı, "Bana 'Neden hayır diyorsun?' diye sordular. Ben de 'Çünkü zaten o paraya sahibim ve eğer daha fazlasına ihtiyacım olduğunu düşünürsem bende bir sorun var demektir' yanıtını verdim" diyerek milyarderlerin zihniyetini anlamadığını ve insanların hayatlarını sadece parayla değil, başkaları için ne yapabildikleriyle ölçmeleri gerektiğini ekledi.

Eski ortağı Kelli Carpenter ile Chelsea (28), Parker (31), Blake (26) ve Vivienne (23) adlarında dört çocuk paylaşan O'Donnell'ın, merhum eski ortağı Michelle Rounds ile de evlat edindiği Clay (13) adında bir çocuğu bulunuyor.