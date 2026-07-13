Banka hesabındaki parayı görünce işi bıraktı
13.07.2026 10:21
Son Güncelleme: 13.07.2026 10:24
Amerikalı ünlü komedyen ve sunucu Rosie O'Donnell, kariyerinin zirvesindeyken televizyonu bırakma kararı almasının arkasındaki mali ve kişisel nedenleri açıkladı. O'Donell, "Rakamı duyduğumda 'Tamam, artık işim bitti' diye düşündüm." ifadesini kullandı.
Ünlü talk show sunucusu ve komedyen Rosie O'Donnell, 1996 ile 2002 yılları arasında altı sezon boyunca sunduğu ve her gün milyonlarca izleyiciye ulaşan popüler programı "The Rosie O'Donnell Show"u kariyerinin zirvesindeyken neden bıraktığını açıkladı.
64 yaşındaki sanatçı, banka hesabında kendisi ve ailesi için rahat hissettiren bir miktara ulaştığında ekranlara veda etme kararı aldığını belirtti.
Cebinde yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu gördüğünde programı sonlandırmak için doğru zamanın geldiğini hissettiğini dile getiren O'Donnell, Page Six'e verdiği demeçte, "Bu rakamı duyduğumda, 'Tamam, artık işim bitti' diye düşündüm. Herkes ise 'Neden bırakıyorsun?' diye soruyordu" ifadesini kullandı.
Bu kararı almasındaki bir diğer temel etkenin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme isteği olduğunu kaydeden ünlü sunucu, "Hayatımdaki herkesin, hayır işlerinin ve yabancıların bakımını üstlenecek kadar yeterli paraya sahiptim. Çocuklarımın softbol maçlarında, okul tiyatrolarında olmak istiyordum" dedi.
O'Donnell, programın yapımcı şirketi Warner Brothers yöneticilerinin, şovu iki yıl daha sürdürmesi için kendisine 100 milyon dolarlık yeni bir teklifle geldiklerini ancak bunu da geri çevirdiğini açıkladı.
Yöneticilerin şaşkınlığını aktaran ünlü sanatçı, "Bana 'Neden hayır diyorsun?' diye sordular. Ben de 'Çünkü zaten o paraya sahibim ve eğer daha fazlasına ihtiyacım olduğunu düşünürsem bende bir sorun var demektir' yanıtını verdim" diyerek milyarderlerin zihniyetini anlamadığını ve insanların hayatlarını sadece parayla değil, başkaları için ne yapabildikleriyle ölçmeleri gerektiğini ekledi.
Eski ortağı Kelli Carpenter ile Chelsea (28), Parker (31), Blake (26) ve Vivienne (23) adlarında dört çocuk paylaşan O'Donnell'ın, merhum eski ortağı Michelle Rounds ile de evlat edindiği Clay (13) adında bir çocuğu bulunuyor.
KIZI CHELSEA İLE CEZAEVİNDEKİ GÖRÜŞMESİNİ PAYLAŞTI
Televizyonu bırakmasının çocuklarına daha fazla vakit ayırmasını sağladığını savunan O'Donnell, ailesini büyütürken kızı Chelsea'nin uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesi ve yasal sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları da samimiyetle dile getirdi.
Şu anda cezaevinde bulunan kızı Chelsea ile gerçekleştirdiği duygusal görüşmeye değinen ünlü oyuncu, bu ziyareti aralarındaki kopuk ilişkide bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Görüşmeyi aktaran O'Donnell, "On yıldır kendisiyle yaptığım, 25 dakikadan uzun süren ilk konuşmaydı" dedi.
Cezaevinde geçirdikleri dört saatin, son yıllarda kızıyla kurduğu en istikrarlı iletişim olduğunu belirten ünlü sunucu, bir hortum uyarısı nedeniyle ziyaretin erken bitmesi üzerine Chelsea'nin gözlerinin dolduğunu söyledi.
O'Donnell, "İlk defa ondan böyle empatik bir duygu gördüm. Büyüyor ve umarım geleceği, bu son on yıldan daha parlak olur" diye konuştu.
Bu ziyaretin ardından bir şiir kaleme alan O'Donnell, eserinde gardiyanın kuralları açıklamasını, sadece gelişte ve gidişte birer kez sarılma izni verilmesini, masanın üzerinde durması gereken elleri ve yaşadığı heyecanı tasvir etti.
Kızını gördüğünde kalbinin hızlıca çarptığını belirten O'Donnell, Chelsea'nin sağlıklı ve sakin göründüğünü yazdı.
YASAL SÜREÇLER DEVAM EDİYOR
O'Donnell, yasal sorunları ve bağımlılık mücadelesi boyunca kızı Chelsea'ye destek vermeye devam ettiğini belirtti.
Geçtiğimiz ekim ayında, kızının denetimli serbestlik kararının iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmasının ardından Instagram hesabından Chelsea'nin çocukluk fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, takipçilerinden dua istemişti.
O'Donnell paylaşımında, "Çocuğum Chelsea Belle, bağımlılık hayatını ele geçirmeden önce. Onu o zaman da seviyordum, korkutucu bir gelecekle yüzleştiği şu an da seviyorum. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Chelsea O'Donnell'ın yasal sorunları, 2024 yılında yetkililerin kendisine yönelik iki ayrı metamfetamin bulundurma, bir uyuşturucu madde bulundurma, iki reçeteli ilacı yasadışı yollardan edinme ve emniyet görevlisine mukavemet suçlamalarıyla dava açmasıyla tırmanışa geçmişti.
Kefaletle serbest bırakılmasının ardından tekrar tutuklanan kızı hakkında sosyal medyada açıklama yapan ünlü sunucu, "Evet, bu doğru. Öz annesi tarafından kefaletle çıkarıldıktan sonra Chelsea tekrar tutuklandı ve uyuşturucu bağımlılığıyla bağlantılı birçok suçlamayla karşı karşıya. Hepimiz hayatını yoluna koyması için gereken yardımı alabilmesini umuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.