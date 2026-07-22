Başına 25 milyon dolar ödül konulmuştu, şimdi ABD ile aynı masada

ABD'nin en çok aranan isimlerinden biri olan Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yıllardır Washington tarafından uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cabello'nun yakalanmasını veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgi karşılığında 25 milyon dolar ödül vaat ediyor.

ABD Savcılığı, Cabello'yu tonlarca kokain sevkiyatını organize etmekle suçlarken, ABD Hazine Bakanlığı da yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Birleşmiş Milletler ise Cabello'yu Venezuela'daki baskı mekanizmasının önde gelen isimlerinden biri olarak gösteriyor.

Buna rağmen Cabello, son dönemde üst düzey ABD'li yetkililerle birlikte çalışan isimlerden biri haline geldi.