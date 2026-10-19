Başkent Tiran'da karakol yakıldı. Arnavutluk'ta sokaklar neden karıştı?

Arnavutluk'ta üniversitelerdeki altyapı yetersizliği ve yolsuzluk iddialarına yönelik tepkiyle başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sokak hareketleri, polis karakolunun ateşe verilmesiyle yeni bir aşamaya geçti.

Başbakan Edi Rama, bugün yaptığı açıklamada eylemcilerin "kırmızı çizgiyi" aştığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta salı gününden bu yana polisle göstericiler arasında süren çatışmalar, bir polis karakolunun yakılması ve İçişleri Bakanlığı girişine molotof kokteyli atılmasıyla tırmandı.

Yetkililer, sokak olaylarında yarıdan fazlası polis olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu.

Çevik kuvvet ekipleri, kamu binalarını hedef alan ve dükkan vitrinlerini kıran kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Göstericiler ise güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Aralarında eylemlerin odak noktası haline gelen Eğitim Bakanlığının da yer aldığı çok sayıda kamu binası çatışmalarda ağır hasar gördü.

Pazartesi günü yüzlerce gösterici yeniden Tiran'ın ana meydanında ve Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

AFP'ye konuşan 22 yaşındaki fen bilimleri öğrencisi Leka Sina, "Rama istifa edene kadar hareketimizi sürdüreceğiz. Biz suçlu değiliz; ülkemizde toplumsal barış ve daha iyi yaşam koşulları istiyoruz" dedi.

Sina, şiddetin çözüm olmadığını ancak hükümetin de bu isyanı anlamak için derin bir özeleştiri yapması gerektiğini dile getirdi.