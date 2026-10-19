Başkent Tiran'da karakol yakıldı. Arnavutluk'ta sokaklar neden karıştı?
19.10.2026 16:19
Arnavutluk'ta eğitim koşulları ve yolsuzluk iddialarına yönelik tepkiyle başlayıp bir polis merkezinin yakılmasına kadar uzanan hükümet karşıtı eylemlerde yaklaşık 300 kişi yaralandı.
Arnavutluk'ta üniversitelerdeki altyapı yetersizliği ve yolsuzluk iddialarına yönelik tepkiyle başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen sokak hareketleri, polis karakolunun ateşe verilmesiyle yeni bir aşamaya geçti.
Başbakan Edi Rama, bugün yaptığı açıklamada eylemcilerin "kırmızı çizgiyi" aştığını söyledi.
Geçtiğimiz hafta salı gününden bu yana polisle göstericiler arasında süren çatışmalar, bir polis karakolunun yakılması ve İçişleri Bakanlığı girişine molotof kokteyli atılmasıyla tırmandı.
Yetkililer, sokak olaylarında yarıdan fazlası polis olmak üzere yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu.
Çevik kuvvet ekipleri, kamu binalarını hedef alan ve dükkan vitrinlerini kıran kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
Göstericiler ise güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.
Aralarında eylemlerin odak noktası haline gelen Eğitim Bakanlığının da yer aldığı çok sayıda kamu binası çatışmalarda ağır hasar gördü.
Pazartesi günü yüzlerce gösterici yeniden Tiran'ın ana meydanında ve Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.
AFP'ye konuşan 22 yaşındaki fen bilimleri öğrencisi Leka Sina, "Rama istifa edene kadar hareketimizi sürdüreceğiz. Biz suçlu değiliz; ülkemizde toplumsal barış ve daha iyi yaşam koşulları istiyoruz" dedi.
Sina, şiddetin çözüm olmadığını ancak hükümetin de bu isyanı anlamak için derin bir özeleştiri yapması gerektiğini dile getirdi.
BAŞBAKAN RAMA: PROTESTO HAKTIR, ŞİDDET SUÇTUR
Başbakan Edi Rama, Facebook üzerinden yayımladığı mesajda, "Protesto bir haktır, şiddet ise suçtur; demokratik gelişimimizin bu kritik aşamasında bu kırmızı çizgi net biçimde çekilmelidir" ifadelerini kullandı.
Şiddete başvuranlar ve bu eylemlerle arasına mesafe koymayan siyasi partiler dışındaki kesimlerle diyaloğa hazır olduğunu belirten Rama, emniyet mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda polisin tutumunu övdü.
Rama, "ön saflarda yer alan her memura" 2 bin 500 avro tutarında ikramiye verileceğini ve 1 Ocak'tan itibaren polis maaşlarına belirgin bir zam yapılacağını taahhüt etti.
SOKAKTAKİ ÖFKENİN ARKASINDA NE VAR?
Balkan ülkesindeki hükümet karşıtı gösteriler, ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesiyle bağlantılı tatil köyü projesine duyulan tepkiyle başlamıştı.
Aylardır süren eylemler; daha iyi üniversite koşulları talebi, yolsuzluk iddialarına yönelik öfke ve Rama'nın istifasına yönelik çağrılarla büyüdü.
Huzursuzluğun arkasında "yabancı ellerin" yer aldığını savunan Rama, Rusya ve İran'ı internet üzerinden dezenformasyon yaymakla suçladı.
Rusya'nın Arnavutluk'un müttefiki olmadığını vurgulayan Rama, tüm sosyal medya ekosistemini etkisi altına alan bir Rus nüfuz dalgasına karşı uyarıda bulundu.
Arnavutluk Başbakanı, çevre aktivizmi maskesi arkasına sığınan ve İran'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği on binlerce sahte profilin harekete geçirildiğini öne sürdü.