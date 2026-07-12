Bavi Tayfunu Çin'in doğusunu vurdu: 2 milyon tahliye

Yueqing sakinlerinden Li Liangxing, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rüzgarlar çok güçlüydü. Çatı kiremitlerinin ve ağaç dallarının düştüğünü duyabiliyorduk. Elbette korktuk ama deniz kenarında yaşıyoruz, bu yüzden alışkınız" dedi.

Konut sitesinin yanındaki sular altında kalan kanalı işaret eden Li, su seviyesini hiç bu kadar yüksek görmediğini belirterek "Eskiden orada bir yürüyüş yolu vardı ama şimdi sular altında" ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Yueqing genelinde 1300'den fazla ağaç devrildi, bunlardan 700'den fazlası tamamen kökünden söküldü. En derin su taşkınları bir araç lastiğinin yaklaşık yarı yüksekliğine ulaştı.

Acil durum ekipleri, pazar günü devrilen ağaçlarla kaplı su altındaki caddeleri temizlemek için ekskavatörler ve motorlu testereler kullandı.

Kentin dağlık kuzey kesimlerinde ise CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde, bir heyelanın büyük kaya parçalarını dağ yoluna sürüklediği ve taşan nehir sularının yakındaki ağaçları yuttuğu görüldü.