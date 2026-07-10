Bavi Tayfunu ilerliyor: Tahliyeler başladı

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ishigaki Adası'nda market raflarındaki hazır erişteler kısa sürede tükendi. Bazı halk plajları, kıyı parkları ve feribot terminali de kapatıldı.

Bisiklet kiralama işletmecisi Hiroshi Nomura, iş yerini koruyucu ağlarla kaplarken, "Bunun oldukça büyük bir tayfun olacağını duydum. Hazırlıklarımızın yeterli olup olmadığı konusunda biraz endişeliyim" dedi.

Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinden gelen 47 yaşındaki turist Kazuo Akaishi, yakındaki bir adaya gitmek için feribot terminalinde beklediğini ancak cuma ve cumartesi günkü tüm feribotların iptal edilmesi nedeniyle Ishigaki'de kalış süresini uzatmak zorunda kaldığını anlattı.

Akaishi, "Böyle doğrudan bir tayfunu hiç yaşamadım. Daha önce yakından geçen tayfunlar gördüm ama böylesi hiç olmadı" diye konuştu.