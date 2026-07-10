Bavi Tayfunu ilerliyor: Tahliyeler başladı
10.07.2026 10:53
Güçlü Bavi Tayfunu, yarın sabah Japonya'nın Okinawa eyaletine bağlı Sakishima Adaları'nın çok yakınından geçmeye hazırlanırken yetkililer şiddetli rüzgar, sağanak, heyelan ve sel riskine karşı uyardı.
Güçlü Bavi Tayfunu, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletine bağlı, Tayvan yakınındaki Sakishima Adaları'na cuma günü yaklaşırken yetkililer, bölgenin son yıllardaki en yıkıcı fırtınalarından biri olabileceği uyarısıyla şiddetli rüzgar, sağanak, heyelan ve sel riskine karşı önlem çağrısı yaptı.
Meteoroloji yetkililerine göre tayfunun yarın sabah erken saatlerde Sakishima Adaları'nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.
Saatte 162 kilometreye ulaşan sürekli rüzgar hızına sahip tayfun nedeniyle zincirin en büyük adalarından Ishigaki'de halk pencere camlarını bantladı, ev ve iş yerlerini rüzgar ağlarıyla korumaya çalıştı.
Bölgedeki hava ulaşımı da büyük ölçüde durdu. Japonya Havayolları cuma ve cumartesi günleri için 100'den fazla uçuşu iptal etti. Bu karar yaklaşık 20 bin yolcuyu etkiledi. All Nippon Airways ise Pazar gününe kadar 160'tan fazla seferi iptal ederek yaklaşık 20 bin yolcunun seyahat planını bozdu.
Okinawa eyaletinde yerel saatle 06.00 itibarıyla yaklaşık 900 bina elektriksiz kaldı.
Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ishigaki Adası'nda market raflarındaki hazır erişteler kısa sürede tükendi. Bazı halk plajları, kıyı parkları ve feribot terminali de kapatıldı.
Bisiklet kiralama işletmecisi Hiroshi Nomura, iş yerini koruyucu ağlarla kaplarken, "Bunun oldukça büyük bir tayfun olacağını duydum. Hazırlıklarımızın yeterli olup olmadığı konusunda biraz endişeliyim" dedi.
Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinden gelen 47 yaşındaki turist Kazuo Akaishi, yakındaki bir adaya gitmek için feribot terminalinde beklediğini ancak cuma ve cumartesi günkü tüm feribotların iptal edilmesi nedeniyle Ishigaki'de kalış süresini uzatmak zorunda kaldığını anlattı.
Akaishi, "Böyle doğrudan bir tayfunu hiç yaşamadım. Daha önce yakından geçen tayfunlar gördüm ama böylesi hiç olmadı" diye konuştu.
TAYVAN ŞİDDETLİ YAĞIŞA HAZIRLANIYOR
Komşu Tayvan'da finans piyasaları cuma günü kapatıldı. Adanın kuzeyi ve doğusundaki geniş bir bölgede çalışanlara izin verilirken Taipei yönetimi vatandaşların kum torbası alabilmesi için dağıtım noktaları kurdu.
Bavi'nin Tayvan'da karaya çıkması beklenmiyor. Ancak cuma gecesinden itibaren bazı bölgelerde 1 metreye kadar yağış bırakabileceği tahmin ediliyor.
Tayvan hükümeti, çoğu dağlık doğu kıyısından olmak üzere binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 29 bin askerin de olası kurtarma çalışmalarına destek vermek için hazır bekletildiğini açıkladı.
Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayfun biraz zayıflamış ve orta şiddette tayfun seviyesine düşmüş olsa da etki alanı geniş. Birçok bölgede yine de kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışa yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Tayvan hava yolu şirketleri, Taipei yakınlarındaki Taoyuan Uluslararası Havalimanı'ndan yarın yapılacak tüm uçuşları iptal etti. Hong Kong merkezli Cathay Pacific de hafta sonu Hong Kong ile Tayvan arasındaki seferlerin yanı sıra Çin'in doğu kıyısındaki Hangzhou, Ningbo ve Fuzhou uçuşlarının bir bölümünü iptal etti.
Dünyanın en büyük fason çip üreticisi TSMC, cuma günü açıklanması planlanan Haziran ayı satış verilerini pazartesi gününe erteledi.
Meteoroloji tahminlerine göre Bavi Tayfunu'nun yarın gece yaklaşık 10 milyon nüfuslu Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti çevresinde karaya ulaşması bekleniyor.