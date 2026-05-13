Belçika Savunma Bakanı'ndan Türk savunma sanayisine övgü

Belçikalı Bakan, "Bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. En önemlisi bu." dedi.

Francken, üç yıl önce NATO Parlamenter Asamblesi ile birlikte Baykar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Baykar'da gördüklerim, tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, AR-GE çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim; 'Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız.'" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı olduğu dönemde ilk yaptığı şeyin dünyanın ilk "dron generalini" atamak olduğunu söyleyen Francken, "Belçika, silahlı kuvvetlerimizi savunma konusunda güçlendiriyor. Bütçemizi yüzde 60 artırıyoruz. Tüm NATO müttefikleri arasında en büyük artışı biz gerçekleştiriyoruz. Ve gelecekte daha da fazlasını yapacağız." diye konuştu.