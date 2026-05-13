Belçika Savunma Bakanı'ndan Türk savunma sanayisine övgü
13.05.2026 14:40
Francken, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, Belçika’nın da silahlı kuvvetlerini modernize etmesi gerektiğini söyledi.
BELÇİKALI BAKAN'DAN TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü" etkinliğinde konuştu.
Francken, Türkiye’nin savunma sanayisinde özellikle yeni teknolojiler, inovasyon ve AR-GE alanlarında önemli bir ilerleme kaydettiğini belirterek, Belçika’nın da silahlı kuvvetlerini modernize etmesi, inovasyona yatırım yapması ve insansız sistemlere yönelmesi gerektiğini belirtti.
Birçok iş planı ve fırsatı olan girişimcilerle dolu bir odada bulunduklarını vurgulayan Francken, yapılması gereken en önemli şeyin ağ kurmak olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE BİZDEN ÇOK İLERİDE VE BİZ DE HIZLANMALIYIZ"
Belçikalı Bakan, "Bu akşam bazı sözleşmeleri imzalayacağız. Evet, sanırım 7 veya 8 tane. 1 veya 2 tanesi beklemede. Bu gece bir metin ve ortak bir zemin bulup bir anlaşma imzalayacağımızı umuyorum. En önemlisi bu." dedi.
Francken, üç yıl önce NATO Parlamenter Asamblesi ile birlikte Baykar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Baykar'da gördüklerim, tüm o yetkinlikler, yeni teknolojiler, inovasyon, AR-GE çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. Belçika'ya dönerken meslektaşlarıma şöyle dedim; 'Geçen hafta gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız.'" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı olduğu dönemde ilk yaptığı şeyin dünyanın ilk "dron generalini" atamak olduğunu söyleyen Francken, "Belçika, silahlı kuvvetlerimizi savunma konusunda güçlendiriyor. Bütçemizi yüzde 60 artırıyoruz. Tüm NATO müttefikleri arasında en büyük artışı biz gerçekleştiriyoruz. Ve gelecekte daha da fazlasını yapacağız." diye konuştu.
"HER DÜZEYDE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin savunma sanayileri ile güçleri ve yetenekleri arasında başlayan dostluğun önemine dikkati çekti.
Görgün, bu işbirliğinin hem ülkelerin kendi ihtiyaçları hem müttefikler hem de mümkün olduğunca üçüncü pazarlar için bir araya getirilebileceğini söyledi.
Görgün, Belçika Savunma Bakanı Francken'in IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret ettiğini hatırlattı. Francken'in temaslarını sadece fuarla sınırlı tutmayarak Ankara'ya geldiğinin ve savunma sanayisi şirketlerini de incelediğinin altını çizen Görgün, "Elbette, majestelerinin ve Belçika'dan gelen bu büyük heyetin ziyareti, aslında savunma sanayimiz için tarihi bir ziyarettir. Her iki tarafın da bu ziyarete katkı sağlayacağına ve iki ülke arasındaki ilişkileri bir sonraki seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara'da temaslarda bulunan şirketlerin ve iş insanlarının ilgili ve yüksek motivasyona sahip olduğunu vurgulayan Görgün, “Sadece 7-8 sözleşmeyle de sınırlı değiliz, platform seviyesinden sistem ve alt sistem seviyesine kadar her düzeyde işbirliğine açığız. Türkiye'de savunma sanayisi için çalışan 4 binden fazla şirketimiz bulunuyor. ” diye konuştu.