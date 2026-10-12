Belçika'da kamu çalışanları greve gitti, hayat felç oldu

Geçen eğitim öğretim yılının son aylarında baş gösteren grevler ve geçen haftadan beri devam eden öğrenci protestoları nedeniyle zarar gören eğitim bir kez daha sekteye uğradı. Ailelerin tepkilerine rağmen birçok okulda da iş bırakma eylemlerinin yapılması bekleniyor.



Posta hizmetleri işletmesi Bpost, cuma günkü grevde olduğu gibi bugün de hizmetlerde bölgesel farklılıklar olacağını duyurdu. Flaman bölgesinde posta dağıtımının yüzde 95’i yapılırken, Valon bölgesinde bu oranın yüzde 70’e düşebileceği belirtildi. Brüksel’de çöp toplama hizmetleri ciddi şekilde aksayacak, belediyeler ise normal düzene dönmek için birkaç güne ihtiyaç olacağını açıkladı.