Belediye başkanı "Bunlar canavar" diyerek yasakladı. Tepkiler büyüyor

The Guardian'da yer alan habere göre söz konusu yasak yaklaşık 30 sokağı hedef alıyor. Bu bölgelerde insanlar, elektrikli veya normal olması fark etmeksizin bisikletlerinden inip yürümek zorunda kalacaklar.

Karar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sade vatandaşlardan politikacılara birçok kişi Rapinese'yi "intikam peşinde koşmakla" suçladı. Protestocular eylül ayının ikinci yarısında belirlenen sokaklardan bisikletle geçmeye hazırlanıyor.

Rapinese ise Ansa'ya şu açıklamayı yaptı:

“Bu kararı bana elektrikli bir bisiklet çarptığı için aldığım söyleniyor; bu kesinlikle doğru. İnsanlar kendi deneyimlerine göre hareket eder ve ben, bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir his olduğunu biliyorum.”