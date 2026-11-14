"Ben senin babanım" sahnesinde kullanılmıştı. En pahalı Star Wars eşyası oldu, rekor fiyata satıldı

Heritage Auctions'ın düzenlediği "Ultimate Star Wars" adlı satışta, seriye ve "The Mandalorian" gibi yan yapımlara ait yaklaşık 200 sahne eşyası ve sanat eseri açık artırmaya çıktı.

Öne çıkan diğer parçalar arasında yine "The Empire Strikes Back" filminden eşyalar vardı.

Boba Fett karakterinin kullandığı tüfek 375 bin dolara alıcı buldu.

Çekimlerde kullanılan ve bir dönem Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu Carrie Fisher'a ait olan Snowspeeder aracının minyatür modeli 200 bin dolara satıldı.

Müzayedede ayrıca 27 farklı ışın kılıcı daha satışa sunuldu.

Bunlar arasında Ewan McGregor'ın canlandırdığı Obi Wan Kenobi ve Daisy Ridley'nin oynadığı Rey Skywalker karakterlerinin kullandığı kılıçlar da vardı.

Darth Vader'ın rekor kıran kılıcının dışında en yüksek fiyata ulaşan diğer ışın kılıçları, Darth Maul ve Anakin Skywalker'ın silahları oldu.

Ray Park'ın "The Phantom Menace" filminde kullandığı Darth Maul kılıcı ile Hayden Christensen'in "Revenge of the Sith" filminde kullandığı Anakin Skywalker kılıcı 162 bin 500'er dolara satıldı.

Daha önce milyon dolarlık teklifler alan diğer ekran kullanımı "Star Wars" eşyaları arasında bir uçak modeli ve bir robot da yer alıyor.

Minyatür bir Red Leader X-wing Starfighter modeli 2023 yılında 3,13 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmuştu.

Tam donanımlı bir R2-D2 ünitesi ise 2017 yılında 2,75 milyon dolara satılmıştı.