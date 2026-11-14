"Ben senin babanım" sahnesinde kullanılmıştı. En pahalı Star Wars eşyası oldu, rekor fiyata satıldı
14.11.2026 10:57
Darth Vader karakterinin "Ben senin babanım" repliğini söylemeden önce kullandığı ışın kılıcı, ABD'nin Dallas kentindeki açık artırmada 4,87 milyon doları aşan fiyata satıldı.
Sinema tarihinin en bilinen kötü karakterlerinden olan Star Wars serisinden Darth Vader'ın ellerinde tuttuğu bir sahne eşyası, ABD'nin Dallas kentindeki açık artırmada 4,87 milyon doları (245,16 milyon Türk Lirası) aşan rekor bir fiyata alıcı buldu.
Perşembe günü satılan ışın kılıcı, karakterin ünlü "Ben senin babanım" repliğini söylemeden hemen önce kullandığı eşyaydı.
CNN kanalının haberine göre öüzayede evi Heritage Auctions, bu parçayı karakterin "düellodaki esas ışın kılıcı" olarak tanımladı.
Kılıç, ulaştığı bu bedelle bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en pahalı Star Wars hatıra eşyası oldu.
İKİ FARKLI FİLMDEKİ KRİTİK SAHNELERDE KULLANILDI
Oyuncu David Prowse ile dublörü olan Olimpiyat eskrimcisi Bob Anderson, çeşitli dövüş sahnelerinde bu ışın kılıcıyla kamera karşısına geçti.
Eşya en çok, 1980 yapımı "The Empire Strikes Back" filmindeki Cloud City düellosunda görülmesiyle biliniyor.
Söz konusu sahnede Darth Vader, şaşırtıcı gerçeği açıklamadan önce oğlu Luke Skywalker'ın elini kesiyordu.
Aynı sahne eşyası, üç yıl sonra izleyiciyle buluşan "Return of the Jedi" filminde de yer aldı.
İkili bu kez İmparator Palpatine'in taht odasında karşı karşıya gelirken yine bu kılıç kullanıldı.
Müzayede evi, satış kataloğunda ışın kılıcının 1977 yapımı ilk film "A New Hope"ta kullanılıp kullanılmadığını doğrulayamadığını belirtti.
Katalogda, kılıcın ilk filmde de yer almış olmasının "mümkün" olduğu aktarıldı.
ESKİ REKOR DA AYNI DÜELLODAN ÇIKMIŞTI
4,87 milyon dolarlık satış fiyatı, bir "Star Wars" sahne eşyası için daha önce kırılan açık artırma rekorunu geride bıraktı.
Önceki rekor da yine Cloud City sahnesinde yer alan diğer ışın kılıcına aitti.
Luke Skywalker'ın bu sahnede kullandığı silah, temmuz ayında yine Heritage Auctions'ta 3,75 milyon dolara satılmıştı.
O satışta kılıcın yanında, makyaj sanatçısı Stuart Freeborn'un oyuncu Mark Hamill'in el kalıbını kullanarak hazırladığı kopmuş el efekti düzeneği de bulunuyordu.
ESKİ FOTOĞRAF MAKİNESİ PARÇALARINDAN ÜRETİLDİ
Orijinal üçlemede görülen ışın kılıçlarının çoğu sıfırdan özel olarak üretilmedi.
Bunun yerine eski fotoğraf makinelerinin flaş tutucuları dönüştürülerek bu silahlara çevrildi.
Dövüş sahnelerinde kullanılan modeller ise çekimlerdeki darbelere dayanabilmesi ve sahne bıçaklarını taşıyabilmesi için özel olarak uyarlandı.
Ancak bu eşyaların hiçbiri müzayedede yer almadı.
Silahların ikonik parıltısı ise çekimler bittikten sonra post prodüksiyon aşamasında sanatçılarca kare kare eklendi.
Müzayede kataloğuna göre Darth Vader'ın ışın kılıcı, aktif bir düello eşyası olarak kullanıldığını gösteren hasarlar taşıyor.
Kılıcın üzerinde çizikler, çatlak, üst koruyucu kapağın eksik bir bölümü ve kısmen kırık bir kabza yer alıyor.
ŞİMDİYE KADAR YÜZLERCE STAR WARS EŞYASI SATILDI
Heritage Auctions'ın düzenlediği "Ultimate Star Wars" adlı satışta, seriye ve "The Mandalorian" gibi yan yapımlara ait yaklaşık 200 sahne eşyası ve sanat eseri açık artırmaya çıktı.
Öne çıkan diğer parçalar arasında yine "The Empire Strikes Back" filminden eşyalar vardı.
Boba Fett karakterinin kullandığı tüfek 375 bin dolara alıcı buldu.
Çekimlerde kullanılan ve bir dönem Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu Carrie Fisher'a ait olan Snowspeeder aracının minyatür modeli 200 bin dolara satıldı.
Müzayedede ayrıca 27 farklı ışın kılıcı daha satışa sunuldu.
Bunlar arasında Ewan McGregor'ın canlandırdığı Obi Wan Kenobi ve Daisy Ridley'nin oynadığı Rey Skywalker karakterlerinin kullandığı kılıçlar da vardı.
Darth Vader'ın rekor kıran kılıcının dışında en yüksek fiyata ulaşan diğer ışın kılıçları, Darth Maul ve Anakin Skywalker'ın silahları oldu.
Ray Park'ın "The Phantom Menace" filminde kullandığı Darth Maul kılıcı ile Hayden Christensen'in "Revenge of the Sith" filminde kullandığı Anakin Skywalker kılıcı 162 bin 500'er dolara satıldı.
Daha önce milyon dolarlık teklifler alan diğer ekran kullanımı "Star Wars" eşyaları arasında bir uçak modeli ve bir robot da yer alıyor.
Minyatür bir Red Leader X-wing Starfighter modeli 2023 yılında 3,13 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmuştu.
Tam donanımlı bir R2-D2 ünitesi ise 2017 yılında 2,75 milyon dolara satılmıştı.
SİNEMA TARİHİNİN EN İKONİK KÖTÜ KARAKTERİ
George Lucas'ın yarattığı ve "uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside" geçen bilim kurgu ve uzay operası serisi Star Wars (Yıldız Savaşları), 1977'de vizyona giren ilk filmle başladı.
Bu evren; filmler, diziler, animasyonlar, çizgi romanlar ve oyunlarla popüler kültürün en büyük fenomenlerinden biri haline geldi.
Seri, temelde galaksideki iyi ve kötü güçlerin bitmek bilmeyen mücadelesini konu alıyor.
Evrendeki tüm canlıları birbirine bağlayan metafiziksel enerji alanı Güç (The Force), bu enerjiyi kullanabilenleri aydınlık ve karanlık olmak üzere iki ana felsefeye ayırıyor.
Hikayenin merkezinde demokratik Galaktik Cumhuriyet'in çöküşü, baskıcı Galaktik İmparatorluk'un yükselişi ve ona karşı savaşan Asi Birliği'nin direnişi yer alıyor.
Ana film serisi olan Skywalker Efsanesi (Skywalker Saga), dokuz filmlik üç üçlemeden oluşuyor ve Skywalker ailesinin üç nesil boyunca galaksinin kaderini belirleyen hikayesini anlatıyor.
Sinema tarihinin en ikonik kötü karakteri sayılan Darth Vader, tüm Star Wars ana hikayesinin trajik merkezini oluşturuyor.
Öncül ve Orijinal Üçlemelerden oluşan ilk altı filmin asıl odak noktasını Vader'ın yükselişi, düşüşü ve kefareti meydana getiriyor.
Vader, başlangıçta Güç'e denge getireceğine inanılan çok yetenekli genç bir Jedi Şövalyesi olan Anakin Skywalker'dı.
Annesini kaybetmesi ve eşi Padmé Amidala'yı da kaybetme korkusu Anakin'i içsel bir karanlığa sürükledi.
Şansölye Palpatine (Darth Sidious), Anakin'in korkularını manipüle ederek onu sevdiklerini kurtarabileceği vaadiyle kandırdı.
Bunun üzerine Anakin, Jedi düzenine ihanet edip karanlık tarafa geçti ve Darth Vader adını aldı.