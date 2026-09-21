Berlin'de Elif Eralp'in seçim zaferi annesini gözyaşlarına boğdu

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerini tarihi bir başarıyla kazanan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp kızının elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Hülya Eralp seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum. Bu kadar yüksek bir oy alacağını ben bile tahmin etmedim. Ama gerçekten sevinç gözyaşlarımı tutamadım." dedi.

Seçim başarısından dolayı gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Eralp, seçim öncesinde de yaşadığı heyecan nedeniyle günlerdir uyuyamadığına işaret ederek, "Kaç gündür merak ve heyecandan uyuyamıyorum. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kızının başarısının Berlin açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade eden Hülya Eralp, "Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli. Başkentte böyle bir başarı gerçekten çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Eralp kızı Elif'in her yönüyle çok güzel bir başbakan olacağını umduğunu belirtti.