Berlin’in Mamdani’si olabilir. Türk kökenli Elif Eralp seçim yarışında

Die Linke sandıktan birinci çıksa bile Elif Eralp'ın belediye başkanı olması kesin değil. Berlin'de yönetimin kurulabilmesi için eyalet meclisinde çoğunluğu sağlayacak bir koalisyon gerekiyor.

Bu nedenle seçim sonrasında CDU, SPD, Yeşiller ve Die Linke arasındaki olası koalisyon görüşmeleri Berlin'in yeni yönetimini belirleyecek.

Eralp ise partisinin birinci olması halinde diğer sol partilerle anlaşmaya varabileceğini umuyor. Pazar günkü seçim böylece yalnızca Berlin'in siyasi yönetimini değil, kentin ilk Türk kökenli belediye başkanına sahip olup olmayacağını da belirleyebilecek.