Berlin’in Mamdani’si olabilir. Türk kökenli Elif Eralp seçim yarışında
19.09.2026 10:44
Türkiye'den Almanya'ya göç eden sosyalist bir ailenin kızı olan Elif Eralp, seçilmesi halinde Berlin'in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir.
Almanya'nın başkenti Berlin, pazar günü kritik bir seçime hazırlanırken yarışın öne çıkan isimlerinden biri Türk kökenli Elif Eralp oldu.
Sol Parti'nin (Die Linke) baş adayı Eralp, partisinin seçimleri kazanması ve gerekli koalisyon desteğini sağlaması halinde yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu Berlin'in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir.
Seçim öncesindeki anketler, Die Linke ile merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) arasında yakın bir yarışa işaret ediyor.
Hukuk eğitimi alan Eralp, 2017'de aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) Federal Meclis'e ilk kez girdiği gün Die Linke'ye katıldı.
Bugün Berlin Temsilciler Meclisi üyesi olan Eralp, partisinin eyalet seçimlerindeki baş adayı olarak Kızıl Belediye Sarayı'na girmek için yarışıyor.
NEW YORK'UN MAMDANI'SİNE BENZETİLİYOR
Eralp'ın kampanyası, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin seçim kampanyasıyla da karşılaştırılıyor.
Eralp, Mamdani'nin demokratik sosyalist çizgideki başarısını önemli bulduğunu söylerken iki taraf arasında fikir alışverişi yapıldığını belirtti. Financial Times'a göre Mamdani'nin kampanya stratejisti de ilkbaharda Berlin'e giderek Eralp ve partisine tavsiyelerde bulundu.
KAMPANYANIN MERKEZİNDE KİRALAR VAR
Berlin seçimlerinde en önemli başlıklardan biri konut krizi. Kentte artan kiralara karşı sert önlemler vadeden Die Linke, büyük şirketlerin elindeki 220 bin konutun kamulaştırılmasını savunuyor.
Planın hedeflerinden biri, Berlin'de yaklaşık 130 bin konuta sahip olan emlak devi Vonovia.
Eralp ayrıca kamuya ait yaklaşık 400 bin konutta kira tavanı uygulanmasını istiyor. Berlinlilerin yüzde 58'i, 2021'de düzenlenen referandumda büyük kurumsal ev sahiplerinin konutlarının kamulaştırılması yönünde oy kullanmıştı.
Planın maliyeti konusunda ise ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Tahminler 7 milyar ile 36 milyar euro arasında değişirken, iş dünyasından bazı temsilciler kamulaştırmanın yatırımları ve yeni konut inşasını olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.
AFD DE YARIŞTA
Berlin'deki seçim yarışının bir diğer önemli aktörü aşırı sağcı AfD. Anketlerde partinin desteği yüzde 18 civarında seyrediyor.
Die Linke ise özellikle genç ve kentli seçmenler arasında desteğini artırmış durumda. Partinin üye sayısı 2025'in sonunda 123 bine ulaşırken son dönemde Berlin'deki en güçlü siyasi yapılardan biri haline geldi.
Dış politikada Die Linke, İsrail hükümetinin Gazze'deki politikalarına sert eleştiriler yöneltiyor. Ukrayna konusunda ise Rusya'yı savaşın sorumlusu olarak tanımlamasına ve Moskova'ya yönelik bazı yaptırımları desteklemesine rağmen Kiev'e silah gönderilmesine karşı çıkıyor.
SEÇİMİ KAZANMASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINI GARANTİ ETMİYOR
Die Linke sandıktan birinci çıksa bile Elif Eralp'ın belediye başkanı olması kesin değil. Berlin'de yönetimin kurulabilmesi için eyalet meclisinde çoğunluğu sağlayacak bir koalisyon gerekiyor.
Bu nedenle seçim sonrasında CDU, SPD, Yeşiller ve Die Linke arasındaki olası koalisyon görüşmeleri Berlin'in yeni yönetimini belirleyecek.
Eralp ise partisinin birinci olması halinde diğer sol partilerle anlaşmaya varabileceğini umuyor. Pazar günkü seçim böylece yalnızca Berlin'in siyasi yönetimini değil, kentin ilk Türk kökenli belediye başkanına sahip olup olmayacağını da belirleyebilecek.