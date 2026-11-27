Beşiktaş'ın Filistin'e desteği Gazze'de duvar resmine taşındı
27.11.2026 19:56
Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'da oynanan maçta, Beşiktaşlı oyuncu ve taraftarların Filistin halkıyla sergilediği dayanışma Gazze'de duvar resmine dönüştü.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta, Beşiktaşlı oyuncu ve taraftarların Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya teşekkür amacıyla Gazze'de çizim yapıldı.
Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir duvara yapılan çizimde, Filistin bayrağı açması ve elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çeken Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın portresi, Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosu yer aldı.
NELER YAŞANDI?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva takımları Batum Stadı'nda karşılaştı.
Tribünlerde yaşanan olaylar maça damga vurdu. Mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti.
Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı.
Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü.
Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü.
5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti ve maçı Beşiktaş 2-1 kazandı
GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR SERBEST BIRAKILDI
16 Beşiktaş taraftarı Gürcistan polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda siyah beyazlı taraftarlar serbest bırakıldı.
Diplomatik girişimler sonrası serbest bırakılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu da öğrenildi.