Beyaz Saray bahçesine dövüş kafesi kuruluyor

"UFC Freedom 250" adı verilen ve 14 Haziran'da düzenlenecek olan organizasyon için UFC'nin yaklaşık 60 milyon dolar harcayacağı bildirildi.

Büyük ölçekli tanıtımlara sahne olan bu gecede yalnızca iki şampiyonluk unvan dövüşü gerçekleştirilecek. Brezilyalı Alex Pereira geçici UFC ağır sıklet unvanı için Fransız Ciryl Gane ile karşı karşıya gelirken, Gürcü Ilia Topuria ise hafif sıklet müsabakasında mevcut geçici şampiyon Justin Gaethje ile dövüşecek.

UFC Başkanı Dana White yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki etkinliği büyük çoğunluğu askeri personelden oluşacak 4 bin 300 kişinin yerinde izleyeceğini söyledi.

Organizasyonda VIP konuklar için satışa çıkması beklenen biletlerin 1.5 milyon dolar olması bekleniyor.

Beyaz Saray geçmişte eğlence amaçlı sporlara ve etkinliklere ev sahipliği yapmış olsa da, UFC'nin bu şovu yerleşke sınırları içinde gerçekleşecek ilk profesyonel canlı spor müsabakası olma özelliğini taşıyor.

Beyaz Saray'a geri dönmesinden bu yana dikkat çeken yapısal değişikliklere imza atan Trump, Oval Ofis'e altın varaklar eklemiş, gül bahçesini asfaltlayarak veranda alanına dönüştürmüş, Lincoln yatak odasına bağlı banyoyu yenilemiş ve yeni bir balo salonuna yer açmak amacıyla Doğu Kanadı'nı tamamen yıktırmıştı.