Beyaz Saray'da gündem olan kadın: Susan Dell kimdir?
08.10.2026 23:27
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ağırladığı, teknoloji devi Dell'in kurucusu Michael Dell'in eşi Susan Dell sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği etkinliğe katılan Susan Dell, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Teknoloji şirketi Dell'in kurucusu milyarder Michael Dell'in eşi olan Susan Dell, 7 Ekim'de Beyaz Saray'da çocuklar için oluşturulan yatırım hesaplarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.
Dell'in konuşmasına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda yoruma konu oldu.
TRUMP'TAN SUSAN DELL'E ADAYLIK SORUSU
Susan Dell'in konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı esprili açıklama da dikkat çekti.
Dell'in konuşmasını öven Trump, eşi Michael Dell'e dönerek "Siyasete girmeyi düşünüyor mu?" diye sordu.
Michael Dell'in soruya olumsuz yanıt vermesi üzerine Trump, Susan Dell'i destekleyeceğini belirterek "Çünkü onu hemen desteklerim. Tam ve eksiksiz desteğime sahip" ifadelerini kullandı.
Trump'ın sözleri toplantıda gülüşmelere neden oldu.
Susan Dell ve eşi Michael Dell, Beyaz Saray'daki toplantıya ABD'de çocuklar için oluşturulan "Trump Accounts" adlı yatırım programına verdikleri desteği anlatmak amacıyla katıldı.
Çift, Aralık 2025'te program kapsamında 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuştu.
Bağışla, belirlenen koşulları karşılayan 25 milyon çocuğun yatırım hesabına 250'şer dolar yatırılması hedefleniyor.
Michael Dell, toplantıda yaptığı açıklamada 10 milyon çocuğun hesabına para aktarıldığını, hafta sonuna kadar bu sayının 25 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi.
"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNİ İSTİYORUZ"
Etkinlikte söz alan Susan Dell ise program kapsamında kendilerine ulaşan ailelerin mektuplarından etkilendiğini anlattı.
Çocukların girişimci, doktor, hemşire ve mühendis olma hayallerinden söz eden Dell, maddi desteğin yanı sıra çocukların geleceklerine inanılmasının da önemli olduğunu vurguladı.
Dell, ailelere seslenerek "Size inanıyoruz ve büyük hayaller kurmanızı istiyoruz. Çünkü hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi biliyoruz" dedi.
ABD'li iş insanı ve hayırsever Susan Dell, teknoloji şirketi Dell Technologies'in kurucusu Michael Dell ile evlidir.
Geçmişte moda tasarımcılığı ve girişimcilik yapan Dell, aralarında lüks giyim markası Phi'nin de bulunduğu üç moda markası kurdu.
Eşiyle birlikte 1999 yılında Michael & Susan Dell Foundation adlı vakfı kuran Dell, özellikle eğitim, sağlık ve çocukların ekonomik fırsatlara erişimi alanlarında yürütülen projelerde görev aldı.
Vakfın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Susan Dell, 2017'de ABD'nin Teksas eyaletini etkileyen Harvey Kasırgası sonrasında gerçekleştirilen yardım çalışmalarıyla da tanınıyor.
Dell çifti, yıllar içinde çeşitli sosyal yardım ve kalkınma projelerine toplam 10 milyar dolarlık kaynak ayırma taahhüdünde bulundu.