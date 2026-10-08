Beyaz Saray'da gündem olan kadın: Susan Dell kimdir?

Susan Dell ve eşi Michael Dell, Beyaz Saray'daki toplantıya ABD'de çocuklar için oluşturulan "Trump Accounts" adlı yatırım programına verdikleri desteği anlatmak amacıyla katıldı.

Çift, Aralık 2025'te program kapsamında 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuştu.

Bağışla, belirlenen koşulları karşılayan 25 milyon çocuğun yatırım hesabına 250'şer dolar yatırılması hedefleniyor.

Michael Dell, toplantıda yaptığı açıklamada 10 milyon çocuğun hesabına para aktarıldığını, hafta sonuna kadar bu sayının 25 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Etkinlikte söz alan Susan Dell ise program kapsamında kendilerine ulaşan ailelerin mektuplarından etkilendiğini anlattı.

Çocukların girişimci, doktor, hemşire ve mühendis olma hayallerinden söz eden Dell, maddi desteğin yanı sıra çocukların geleceklerine inanılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Dell, ailelere seslenerek "Size inanıyoruz ve büyük hayaller kurmanızı istiyoruz. Çünkü hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi biliyoruz" dedi.