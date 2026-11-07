Beyaz Saray'da seçim depremi. Trump "en sert adamını" kritik göreve atadı

Demokrat Parti temsilcileri, tartışmalı kararlarla anılan Miller'ın Beyaz Saray'ın en kritik idari koltuğuna getirilmesine karşı mücadele edeceklerini ilan etti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, X hesabından paylaştığı mesajda atamaya tepki gösterdi.

Schumer paylaşımında, "Stephen Miller, bu yönetimin en barbar ve insanlık dışı politikalarının mimarıdır. Trump bundan daha kötü bir tercih yapamazdı. Demokrat çoğunluğumuz onunla her adımda mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise Miller'ın ilk günden bu yana Trump'ın yanında duran köklü bir isim olduğunu savundu.

Cheung, Miller'ın bu tarihi ikinci dönemin geri kalanında yönetimin önemli zaferler elde etmesine katkı sunacağını açıkladı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı resmi duyuruda Miller'ı "en çok güvendiği danışmanlarından biri" olarak tanımladı.