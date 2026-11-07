Beyaz Saray'da seçim depremi. Trump "en sert adamını" kritik göreve atadı
07.11.2026 14:36
Son Güncelleme: 07.11.2026 14:36
Trump, partisinin kongre ara seçimlerinde aldığı ağır mağlubiyetin ardından Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Wiles'ın istifasını kabul ederek yerine katı göçmen politikalarıyla tanınan Miller'ı atadı.
ABD Başkanı Donald Trump, partisinin ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Stephen Miller'ı atadı.
Cumhuriyetçilerin kongre ara seçimlerinde Demokratlar karşısında uğradığı hezimet, Beyaz Saray yönetiminde oyuncu değişikliklerine kapı araladı.
Trump, katı göçmen politikalarının mimarı olarak bilinen 41 yaşındaki kıdemli danışmanı Miller'ı, istifa eden Susie Wiles'ın yerine getirdiğini duyurdu.
Wiles, haftanın başında gerçekleşen seçim hezimetinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan ilk üst düzey yetkili oldu.
New York Times gazetesinin haberine göre Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, görev değişikliğine ilişkin, "Bir değişiklik yapmak istedim. Hayatta bazen hamleler yapmak zorunda kalırsınız" dedi.
Trump, ara seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda Wiles'ı değiştirme ihtimalinin kesinlikle bulunmadığını savunmuştu.
GÖÇMEN KARŞITI POLİTİKALARIN ARKASINDAKİ İSİM
Uzun yıllardır Trump'ın en yakınındaki isimler arasında yer alan Miller, "Önce Amerika" ajandasıyla örtüşen göçmen karşıtı adımları yönlendiren temel aktör olarak öne çıkıyor.
Miller, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk yılına damga vuran kitlesel sınır dışı programını, politika ve iç güvenlikten sorumlu özel kalem müdür yardımcısı sıfatıyla yönetti.
Yeni özel kalem müdürü, ocak ayında Minneapolis'te iki Amerikalı göstericinin federal göçmen bürosu yetkililerince vurularak öldürülmesi ve ülke çapına yayılan kitlesel protestoların ardından sert eleştirilerle karşılaştı.
Trump ile Florida'daki West Palm Beach Havalimanı'nda bir araya gelen Miller, daha sonra Mar-a-Lago malikanesinde parti destekçilerine hitap etti.
Miller, Trump'ın Truth Social hesabından yayımlanan video mesajında, "Başkan Trump'ın özel kalem müdürü olmak hayatımın onurudur" ifadesini kullandı.
Trump ise Florida'da yaptığı açıklamada Miller'ı överek, "O harika bir savaşçı. En başından beri benimle birlikteydi ve çok sadıktır" değerlendirmesini yaptı.
DEMOKRATLARDAN ATAMAYA TEPKİ
Demokrat Parti temsilcileri, tartışmalı kararlarla anılan Miller'ın Beyaz Saray'ın en kritik idari koltuğuna getirilmesine karşı mücadele edeceklerini ilan etti.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, X hesabından paylaştığı mesajda atamaya tepki gösterdi.
Schumer paylaşımında, "Stephen Miller, bu yönetimin en barbar ve insanlık dışı politikalarının mimarıdır. Trump bundan daha kötü bir tercih yapamazdı. Demokrat çoğunluğumuz onunla her adımda mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise Miller'ın ilk günden bu yana Trump'ın yanında duran köklü bir isim olduğunu savundu.
Cheung, Miller'ın bu tarihi ikinci dönemin geri kalanında yönetimin önemli zaferler elde etmesine katkı sunacağını açıkladı.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı resmi duyuruda Miller'ı "en çok güvendiği danışmanlarından biri" olarak tanımladı.
"BUZ BAKİRESİ" LAKAPLI SUSIE WILES VEDA ETTİ
Beyaz Saray'ın ilk kadın özel kalem müdürü olan 69 yaşındaki Susie Wiles, Trump'ın Batı Kanadı'ndaki disiplini sağlaması nedeniyle "buz bakiresi" olarak anılıyordu.
Wiles, geride kalan iki yıl boyunca Trump'ın ilk başkanlık dönemine damga vuran personel karmaşasını ve iç çekişmeleri büyük ölçüde engellemişti.
Kısa süre önce meme kanserini yendiğini duyuran deneyimli yönetici, cuma gününün görevdeki son günü olduğunu bildirdi.
Wiles, X hesabından yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'da Başkan Trump'a hizmet etmek hayatımın onuruydu. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamaktan vergi indirimlerine, ekonomimizi güçlendirmekten Önce Amerika vizyonuna kadar birlikte başardıklarımızın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Trump da Wiles'ın olağanüstü bir iş çıkardığını belirterek, siyasi operasyon ekibine kaydırılacağını duyurdu.
Trump'ın önceliğindeki MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketinin önde gelen isimleri atamayı memnuniyetle karşılarken, sağ görüşlü gazeteci Jack Posobiec gelişmeyi ünlü bir reklam sloganına atıfla "Miller Zamanı" olarak niteledi.
Trump, geçen hafya pazar günü CBS televizyonundaki "60 Dakika" programında yayımlanacak mülakatında, kabinede ve yönetimde yeni görevden almaların sinyalini verdi.
ABD Başkanı, söyleşinin basına yansıyan bölümlerinde, "Belki birkaç değişiklik daha yapacağım ancak şu an kimlerin olduğunu söylemek istemiyorum" demişti.