Bilim insanları uyardı: Atlantik'teki 'soğuk leke' aşırı sıcakları tetikliyor

Okyanus ve iklim fizikçisi Marilena Oltmanns, mevcut verilere işaret ederek Kuzey Atlantik'in subpolar bölgesinde güçlü bir soğuk anomalisi bulunduğunu, bu cephenin rüzgarlar ve jet akıntısı için "bir rehber gibi" hareket ettiğini belirtti.

Almanya'daki Bremen Üniversitesinde profesör olan Oltmanns, "Jet akıntısı kuzeye doğru bükülüyor ve Avrupa'yı geçmek yerine çevresinden kuzeye doğru akıyor. Sonuç olarak, Avrupa üzerinde bir sıcaklık kubbesi ortaya çıkıyor" dedi.

Oltmanns liderliğinde 2024 yılında yapılan bir çalışma, Grönland buzlarının erimesinin okyanusa tatlı su akıttığını ve Kuzey Atlantik'te daha soğuk yüzey suları oluşturduğunu göstermişti.

Oltmanns, "Eriyen buz suları ve Kuzey Atlantik'teki soğuk leke ile başlayan, ardından okyanus ve atmosfer sirkülasyonlarındaki değişikliklere yol açan olaylar zinciri, Avrupa'nın yaz aylarında dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınmasına neden oluyor" açıklamasında bulundu.

2016 yılında yapılan bir başka çalışma ise Atlantik'teki soğuk anomalilerin, 1980'lerden bu yana Avrupa'yı vuran büyük sıcak hava dalgalarının "yaygın bir öncüsü" olduğunu öne sürmüştü.

2023 yılında yayımlanan bir diğer makalede ise anomalinin Avrupa'daki sıcak hava dalgaları üzerindeki etkisini görmek için soğuk lekenin dahil edildiği ve edilmediği bilgisayar simülasyonları çalıştırıldı.

Almanya'daki GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi Kiel'de araştırmacı olan, çalışmanın başyazarı Sabine Bischof, "Bu soğuk anomali ile birlikte Avrupa'da daha uzun ve daha yoğun sıcak hava dalgaları yaşıyoruz" dedi.

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları 1900 yılından bu yana ortalama 1 derece artarken, soğuk leke bölgesi 0,9 dereceye kadar soğudu.

Geçen ay yayımlanan bir araştırma ise deniz yüzeyinden ısı kaybının mı yoksa zayıflayan AMOC'un mu soğuk lekenin arkasında olduğu yönündeki bilimsel tartışmayı çözmeyi amaçladı.

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü Yer Sistemi Analizi Bölüm Başkanı Stefan Rahmstorf, "Kuzey Atlantik'teki bu ünlü 'soğuk lekenin', okyanus yüzeyinden daha fazla ısı kaybedilmesinden değil, okyanus akıntılarının bu bölgeye daha az ısı taşımasından kaynaklandığını bulduk" bilgisini paylaştı.