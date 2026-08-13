Bill Gates'in kızı 20 yıl hapisle karşı karşıya. Phia uygulaması neden tartışılıyor?
13.08.2026 09:22
Son Güncelleme: 13.08.2026 09:22
Bill Gates'in kızı Phoebe Gates, kurduğu start-up ile gündemde. Uygulamanın, kullanıcıların cihazlarına izinsiz şekilde cookie yüklemesi yaptığı belirtiliyor.
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’in kızı Phoebe Gates ve ortağı Sophia Kianni tarafından kurulan yapay zekâ destekli alışveriş girişimi Phia, "cookie stuffing" (çerez doldurma) adı verilen usulsüzlük yöntemiyle haksız komisyon elde etmekle suçlanıyor.
Basında yer alan raporlara göre söz konusu eylemler, ABD federal yasaları kapsamında elektronik dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğinden 20 yıla kadar hapis cezası riskini barındırıyor.
Geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve yaklaşık 43 milyon dolar yatırım toplayan tarayıcı eklentisi Phia’nın, kullanıcıların e-ticaret sitelerindeki alışverişleri sırasında arka planda gizlice yeni sekmeler açarak kendi satış ortaklığı ("affiliate") takip kodlarını yerleştirdiği tespit edildi.
Bloomberg ve bağımsız siber güvenlik uzmanı Ben Edelman tarafından yürütülen incelemelerde; kullanıcılar farklı bir web sitesi veya reklam yönlendirmesiyle alışveriş yapsa dahi, eklentinin orijinal yönlendirme kodunu silerek komisyonu Phia’ya tanımladığı öne sürüldü.
Satış ortaklığı pazarlamasında kural dışı kabul edilen bu yöntem, sektörde "yazılımsal komisyon gaspı" veya "yönlendirme sahtekarlığı" olarak adlandırılıyor.
İddiaların Temmuz 2026'da ilk kez gündeme gelmesinin ardından şirket yönetimi, durumu son güncellenmedeki bir "yazılım hatası" ("bug") olarak nitelendirmiş ve sorunun 24 saat içinde çözüldüğünü açıklamıştı.
Ancak Ağustos 2026’da basına yansıyan iç yazışmalar ve Şirket içi Slack mesajları, Phoebe Gates ve diğer üst düzey yöneticilerin söz konusu özellikten Aralık 2025’ten bu yana haberdar olduğunu gösterdi.
Sızdırılan verilerde, sisteme "otomatik kupon tanımlama" adı altında eklenen bu işlevin bilerek aktif tutulduğu ve yöneticilerin bu durumdan haberdar olduğu iddia edildi.
Yaşananlar üzerine önde gelen satış ortaklığı platformlarından Impact.com, Phia’nın hesabını askıya aldığını ve geçmiş işlemlerin incelemeye alındığını bildirdi.
Hukuk uzmanları, dijital platformlarda izinsiz takip kodu yerleştirerek haksız finansal çıkar elde etmenin ABD Federal Ceza Kanunu kapsamında "elektronik dolandırıcılık" ("wire fraud") suçlamasına konu olabileceğini ve bu suç için öngörülen azami hapis cezasının 20 yıl olduğunu belirtiyor.
Phia cephesi ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, hatalı komisyonların iade edileceğini ve tüzüklere tam uyum sağlanması için gerekli adımların atıldığını ifade etti. İncelemeler ve iddialara ilişkin hukuki değerlendirmeler devam ediyor.