Bill Gates'in kızı 20 yıl hapisle karşı karşıya. Phia uygulaması neden tartışılıyor?

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’in kızı Phoebe Gates ve ortağı Sophia Kianni tarafından kurulan yapay zekâ destekli alışveriş girişimi Phia, "cookie stuffing" (çerez doldurma) adı verilen usulsüzlük yöntemiyle haksız komisyon elde etmekle suçlanıyor.

Basında yer alan raporlara göre söz konusu eylemler, ABD federal yasaları kapsamında elektronik dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğinden 20 yıla kadar hapis cezası riskini barındırıyor.

Geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve yaklaşık 43 milyon dolar yatırım toplayan tarayıcı eklentisi Phia’nın, kullanıcıların e-ticaret sitelerindeki alışverişleri sırasında arka planda gizlice yeni sekmeler açarak kendi satış ortaklığı ("affiliate") takip kodlarını yerleştirdiği tespit edildi.

Bloomberg ve bağımsız siber güvenlik uzmanı Ben Edelman tarafından yürütülen incelemelerde; kullanıcılar farklı bir web sitesi veya reklam yönlendirmesiyle alışveriş yapsa dahi, eklentinin orijinal yönlendirme kodunu silerek komisyonu Phia’ya tanımladığı öne sürüldü.

Satış ortaklığı pazarlamasında kural dışı kabul edilen bu yöntem, sektörde "yazılımsal komisyon gaspı" veya "yönlendirme sahtekarlığı" olarak adlandırılıyor.