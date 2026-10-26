Bill Gates'ten insansı robot uyarısı. "İnşaat ve fabrika işçileri de işsiz kalabilir"

Bill Gates, gazeteye yaptığı açıklamada, insansı robotlar geliştikçe fiziksel beceri ve emek gerektiren inşaat ya da fabrika işçiliği gibi mesleklerin de tehdit altında olabileceğini ve yapay zekanın "dünyadaki en zeki varlıklar" olarak insanları geride bırakabileceğini kaydetti.

Gates, hükümetlerin eğitim ve yeniden beceri kazandırma yoluyla kitlesel işsizlikle başa çıkabilmeye kendilerini hazırlamaları gerektiğini de ifade etti.